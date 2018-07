Isten, az idegtan és furcsa reflexeink - CD-re írták Bugyi István egyetemi jegyzetfüzetét

Bugyi István szobra Szentesen. Archív fotó

Az ábrákat színes ceruzával készítette el az orvostanhallgató.

– Tizenöt évvel ezelőtt nyitottuk az antikváriumot a Bugyi család házának szomszédságában. Egyszer megkérdezte a doktor úr fia, érdekelnének-e az édesapja régi könyvei. Természetesen érdekeltek. Köztük volt ez is – idézi fel Körtvélyesi László szentesi antikvárius, hogyan került hozzá a külsőre könyvnek látszó iskolai füzet. Eredeti tulajdonosa, Bugyi István 1898-ban született és 1981-ben hunyt el Szentesen. 2004 óta az ő nevét viseli a szentesi kórház.A 30 éve rendszeresen átadott Bugyi István Emlékérmet idén tavasszal Varga Erika, a radiológiai osztály főorvosa kapta. Ő Körtvélyesi László felesége. Ebből az alkalomból a jó ideje meglévő jegyzetkönyv lapjait a lelkes baráti kör lefotózta, CD-re íratta. Az eredeti példány pedig része lett a kórházi relikviák gyűjteményének.Miért érdekes egy tizennyolc éves fiatalember egyetemi jegyzete ma? Az iskolai füzet képe, kinézete, ahogy ma, száz éve is vallott a tulajdonosáról. Az Anatómia feliratú, barna, keményborítású, franciakockás lapokból álló jegyzőkönyvbe fekete tintával írt az orvostanhallgató. Az ábrákat színes ceruzával készítette, nagyon gondosan. Az első lapon ez áll: „In nomine Dei! Idegtan – Dr. Tellyesniczky Kálmán professzor úr előadásai után – '916. máj. 1. Bugyi István". A latin kezdőmondat azt jelenti, Isten nevében, régi kéziratok, könyvek, oklevelek elején gyakran olvasható. Tellyesniczky Kálmán – a Google azonnal megmondja – orvosdoktor, anatómus (1868–1932) 1906-tól címzetes rendkívüli tanár volt a budapesti orvosegyetemen, képzőművészeknek is tartott anatómia-előadásokat. Utóbb öngyilkos lett. Érzékletesen magyarázhatott, fiatal szentesi hallgatója legalábbis nem csak a szikár tudnivalókat rögzítette: „...így tehát megérthetjük a reflex mozgás jelenségét, a gyors áttevődést, s ez megfejti egyúttal azt is, hogy miért jön létre hamarabb a reflexmozgás, mint az öntudatba jutó érzés. (Igen egyszerű a magyarázat, mivel az öntudatba vezető pálya jóval hosszabb!!), s a reflexmozgás anélkül is létrejöhet, hogy összeköttetés lenne a központtal, az aggyal!"Bugyi István 1920-ban szerezte meg az orvosi diplomát. Járt tanulmányúton Ausztriában, Német- és Franciaországban. 1931-től 1968-ig a Szentesi Megyei Kórház sebész főorvosa, valamint 1943–44-ben, 1947-től 1955-ig, majd 1959 és 1968 között igazgató főorvosa is volt, miközben tanított. Közösségépítőként, a modern orvos-beteg kapcsolat megalapozójaként emlékeznek rá, nem csak a szakmabeliek.