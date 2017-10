István tanul, hogy változtasson a sorsán - Számítógépet kapott a szentesi hajléktalanközpont

István most már el se tudná képzelni egy napját a számítógép nélkül. A város dolgai érdekli elsősorban, de bármit szívesen elolvas. Fotó: Králik Emese

– Senkit nem hibáztatok, senkire nem haragszom. Magam miatt tartok ott, ahol most – mondta a szentesi Tóth István. A hajléktalanszállón él, onnan keresi a kiutat. Például azzal, hogy tanul. Éppen ennek köszönhető, hogy nemrég egy számítógépet kapott ajándékba a szálló.– Nem vagyok rá büszke, de nem voltam jó férj és jó apa, elváltunk. Sokkal többet kellett volna akkoriban a családommal foglalkozni. És be kell vallanom: ittam is. Egy éve azonban már egy kortyot sem, azóta próbálok visszatalálni a rendes életbe. Tavaly albérletben laktam, aztán kórházba kerültem. Februárban, amikor kiengedtek, csak itt tudtam meghúzni magamat. Azelőtt csak kívülről láttam, nagyon megijedtem, rettenetes helynek gondoltam. Le a kalappal a dolgozók előtt, mindent megtesznek értünk, a lelkünket is ápolják, nagyon jó emberek. Ugyanúgy, ahogy azok az adományozók, akik váratlanul beállítanak olykor élelmiszerrel, ruhával. De mégse az a cél, hogy a végtelenségig itt legyek. Szerencsém volt, februárban bekerültem a közmunkaprogramba, a közterület-felügyeleten dolgozom. Életemben először akkor lett szükségem számítógépre. Beiratkoztam egy tanfolyamra – mesélte.

Az oktatója Tímár Ferenc volt, aki a Szentes–Csongrád Rotary Klub soros elnöke. A világszervezet nevében a napokban egy számítógépet ajándékoztak a szálló lakóinak. Nagyon örülnek, sokan használják, híreket olvasnak, böngésznek, egy fiatal pár például az internetet böngészve már talált is magának al bérletet. – Tabutéma, ki miért kerül ide. Soha nem faggatjuk egymást. De azt szoktam mondani, mindenkinek van itt egy téglája. Nagy pofonokat kaptam, de talán ez kellett, hogy felébredjek. Most 55 éves vagyok, egyszerű dolgokra vágyom. Egy végleges állásra, egy pici albérletre – bólogatott István.