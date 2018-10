Játszva kellemesebb a várakozás a rendelőben - Játékgyűjtés indult a gyerekekért Szentesen

Ismét gyűjtést szervez a szentesi Egészségfejlesztési Iroda (EFI). A korábbi években gyűjtöttek már fonalakat a Koraszülöttekért Közhasznú Egyesület számára sapkákat készítő önkéntesnek, majd a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház laborjában dolgozókkal közösen indítottak gyűjtést, hogy a kis betegek számára elviselhetőbb legyen a vérvétel az ott ajándékba kapott apróságoktól.



Most októberben újra játékokat várnak a szentesiektől, illetve mindenkitől, aki segíteni szeretne, egyrészt a kórház laboratóriumába látogató kis betegek vigasztalásában, másrészt a rendelőintézet gyermekrendelésein megjelenő apróságok megörvendeztetésében, a várakozás idejének játékos kitöltésében.



– Ebben az évben a labor apró betegein kívül a rendelőintézetben megforduló gyermekeknek is szeretnénk kedveskedni. Korábban inkább plüssöket vártunk, most ezeken felül fejlesztő játékokat, kirakókat, fa- vagy műanyag játékokat is szívesen fogadunk, amelyekkel a gyermek gasztroenterológiai rendelésre érkező kicsik játszhatnak majd, amíg várakoznak. Bánfiné Szőke Erika klubvezető és a klub valamennyi tagja hálás szívvel köszöni minden segítőnek a felajánlott játékokat – mondta el lapunknak Czakó-Kádár Viktória, az EFI vezetője.



A plüssöket, babákat, autókat, kirakókat, építő- vagy mesekockákat, meséskönyveket, foglalkoztatókat, színes ceruzákat egész héten gyűjtötték a Dózsa Házban, illetve az ajándékok személyesen is átadhatók ugyanott ma 14 órától a Micimackó és Ölelésnapi programjuk ideje alatt.