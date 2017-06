Jégkárok a megyében: tíz perc alatt odalett az aratásra váró termés

Az aratásra váró növényeknek annyi

Domján Ferenccel megnéztük az árpádhalmi önkormányzat kukoricáját. A leveleket ízekre szedte a jég. Fotó: Kovács Erika

– Nézze, már innen látszik a jégkár a repcében! – mondta keserűen Hajdu Gábor, az árpádhalmi Zoltántér Kft. ügyvezetője. – Ahol kiverte a jég a magot, fehér a tábla. Sajnos szinte mindenhol az.A múlt pénteki ítéletidő Csongrád megyében különösen az árpádhalmi, nagymágocsi térséget és Fábiánsebestyént érintette. Domján Ferenc árpádhalmi alpolgármesterrel, a térség mezőőrével jártuk be a határt. Szomorú látvány fogadott bennünket mindenfelé.A kukorica leveleit felcsíkozta a jég. Az aratásra váró, őszi vetésű növényeknek annyi. A sokmilliós kárhoz az időjárásnak nem kellett még negyedóra sem. 10-12 percig tartott az ítéletidő.– A mérések szerint itt péntektől vasárnap éjszakáig 30 milliméter eső hullott. Ha jég nélkül érkezik, most minden gazda örülne. Még azok is, akik a hét elején kezdték volna az aratást. Ha 1-2 napot várniuk kell a betakarítással, az még nem a világ vége. De most alig maradt mit learatni – mondta Domján Ferenc. – Az esőt cseresznye nagyságú jég kísérte. Az önkormányzat a közmunkaprogramban 2,5 hektáron termeszt kukoricát. Ez maradt belőle – mutatta.

Még nem járt kint a kárszakértő

Hajdu Gábor mutatta, szinte nem maradt mag. A földről a kombájn nem tudja felszedni a termést. Fotó: Kovács Erika

– Fogalmunk sincs, hogy kiheveri-e még a növény, tud-e termést hozni ilyen sebek után. Máshol sem jobb a helyzet. A napraforgó virágzás előtt áll. A táblák szélén látszik, hogy a jég szétlyuggatta a levelüket. Valószínűleg hatalmas ütést kaptak a bimbózó virágfejek is. Még nem minden gazda tudta felmérni, érte-e kár a területét, mert a nagy sár miatt nem nagyon lehetett kimenni – tudtuk meg a mezőőrtől.A nagymágocsi Török Ferencnek 5,2 hektáron van kukoricája. – Még péntek délután kievickéltem a kövesúttól közel két kilométerre lévő földemre. Elmondani nem lehet, milyen érzés volt látni a tönkrement növényeket. Van kint csapadékmérőm. Pénteken 8 milliméter eső hullott. Sajnos a jég megszálazta a kukoricát. A teljes területemen átsöpört. Van biztosításom, be is jelentettem. Készítettem fotókat is. A kárszakértő még nem járt kint. Fogalmam sincs, mit állapít majd meg.

A termés a földön van

A Zoltántér Kft. 23 családnak biztosít megélhetést. Négyszáz hektáron gazdálkodnak. A jégnek közel fele a területükön pusztított. – Az őszi árpát most, a hét elején kezdtük volna betakarítani. Próbavágásunk már volt. Úgy döntöttünk, a beígért kánikulában néhány napig még lábon hagyjuk a termést, hogy tovább csökkenjen a magok nedvességtartalma. Az 55 hektáros területre sajnos nem kell kombájnnal bemenni. A termés a földön van. A szárat majd betárcsázzuk. Olcsóbb, mint learatni – sorolta Hajdu Gábor ügyvezető. – A 75 hektáros búzánkban két hét múlva kellene kezdeni az aratást. Hektáronkénti 7 tonnás termést reméltünk. Hogy mi maradt belőle, még nem tudni.A környékben a Zoltántér Kft. repcéje volt a legszebb. Ott 4,5 tonnás termésátlagra számítottak, amiből jó, ha lesz 2. Hajdu Gábor azt számolgatta, mennyi kár érhette a kft.-t. – Az őszi árpában 10 millió forint körüli, a repcében 15 millió fölött. A búzát nem tudjuk. Biztosításunk van, de még nem mérték fel a tényleges kárt – magyarázta az ügyvezető.