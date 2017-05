Jó gazda a szentesi Szivárvány-iskola, egy év múlva mégis mennie kell

Lejárt a szerződése a szentesi Szivárvány művészeti iskolának, mégis ők üzemeltetik még jövő augusztusig a Gólyás-házat. Hogy ez hogyan alakult így, arról a soros ülésen nagyon hosszan vitáztak a képviselők.



Az iskolában gyerekek tanulhatnak táncot, festészetet és számos más művészeti ágat, de egy népszerű országos pályázatot is meghonosítottak. Nem csak a tanulóiknak kedveznek: létrehozták a Garaboly gasztropiacot, ahol termelők kínálják a saját készítésű élelmiszereiket, portékáikat. Az ingatlant tíz éve újította fel a város több mint 90 millió forintért, decemberig hasznosíthatta az iskola. Tavaly kiírták a pályázatot, üzemeltetőt kerestek. Ketten indultak, az egyikük idő közben visszalépett, már csak a Szivárványt érdekelte továbbra is a lehetőség. Egyelőre kapott egy bő év haladékot, de a pályáztatásról továbbra sem mondott le az önkormányzat.



Az ülésen úgy tűnt, a testület két részre szakadt az iskola megítélése terén. A baloldali Krausz Jánosné kiemelte, hogy a városi programokban is részt vesznek, ami dicséretes. A jobbikos Szabó Zoltán Ferenc szerint ha a Szivárvány az elmúlt 10 évben jó gazdája volt a háznak, hagyni kellene, hogy tovább működtesse. A fideszes Antal Balázs Tibor szerint viszont a Szivárvány ingyen használja az épületet, és nem is teljesített minden kötelezettséget, egyébként sem egy iskolában, hanem általában hasznosításban kellene gondolkodni, ha a pályázatról van szó. Frakciótársa, Rébeli-Szabó Tamás azon a véleményen volt: egyszerűen lejárt a szerződés, nem kell ebbe egyebet belelátni. Kálmánné Szabó Erzsébet igazgató nem tudott magyarázatot adni a kifogásokra, a képviselők többsége leszavazta, hogy megszólalhasson. Lapunknak is azt mondta: egyelőre nem akar beszélni a történtekről. Bár hiányosságokra hivatkozva – amit néhány képviselő szinte bagatellnek, mások nagyon fontosnak értékeltek – nem fogadták el a Szivárvány pályázatát, egyéb jelentkező híján 2018 augusztusáig ők lakják a házat.