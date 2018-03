Jól sikerült az állatotthon javára rendezett süteményvásár: 250 ezres adomány jön Stockholmból Szentesre

Az állatotthonban gondoskodnak a Nika nevű kutyáról is, amelyet a stockholmi magyar cukrász barátnője talált és vitt be. Fotó: Török János

7900 svéd korona gyűlt össze szombaton a stockholmi Eva' Bakery cukrászat jótékonysági süteményvásárának végéig. Majd érkezett még egy felajánlás, így 8200 korona lett a végösszeg. Ez átszámítva több mint 250 ezer forint. A vállalkozás vezetője, Andó Éva a szentesi Mogyoró Állatotthon javára hirdette meg az eseményt. Ez a menhely fogadta be a magyarországi barátnője által talált kutyát, ezért segít (2018. március 9.: Szentesi állatotthonnak gyűjt Stockholmban Andó Éva). Éva lapunknak azt mondta, e hét elején átutalja a pénzt az állatotthonnak.– Nagyon köszönjük neki és az összes vásárlójának. Ez nagyon komoly segítség nekünk – hallottuk Kovács Ildikótól, a menhely vezetőjétől. A Mogyoró Állatotthon fő szponzora a Mentor 4 Dogs nevű osztrák alapítvány, de magyar állatbarátok is rendszeresen segítik a működést, alkalmanként 1000–5000 forinttal.Az otthonban lévő állatok naponta 25-30 ezer forint értékű ételt esznek meg. Ez az összeg attól függően változik, hogy melyik lakónak van szüksége épp speciális tápra, konzervre. Így egyheti ellátást fedez a svédországi adomány. Ami az állatorvosi költségeket illeti, az itt tartott állatokat szerződés alapján kezelik, egy szuka ivartalanítása így például 15 ezer forintba kerül. Kovács Ildikó azt mondta, nagyon sok helye lehet még ezenkívül is a svédországi adománynak. Azt az elvet követik, hogy amit a működési költségen felül kapnak, azt a körülmények javítására költik. Most egy sor kennelt szeretnének megújítani.