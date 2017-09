Jól vizsgáztak a rendezők

– A verseny gördülékenyen zajlott, úgy tapasztaltuk, akik kilátogattak, jól szórakoztak. Egyedül azt sajnáljuk, hogy a megyei hajtók nem olyan eredményesen zárták a napot, ahogy szerettük, szerették volna – mondta Csatordai Lajos, a Mindszenti Lovasklub elnöke.Egyesülete rendezte szombaton a C kategóriás kettes pónifogatok bajnoki döntőjét, amelyen a hazai színekben szereplő Szabó Kitti a 28. helyen végzett, a vásárhelyi Kéktói Ménest képviselő Nagypál Zoltán Dominik 25. lett. Az arany az orosházi Sztojka Mihályé lett.Az eseményen 29 fogat vett részt, és jól mutatja a kitűzött pálya nehézségét, hogy összességében hibátlan teljesítmény nem akadt, a bajnok is vétett egy verőhibát. A mindszentieknek ez volt a második országos versenyük, amit rendeztek, tavaly a normál méretű lovak C kategóriás kettes fogathajtó ob-döntőjének adhattak otthont, jövőre pedig az egyes fogatokat szeretnék vendégül látni – árulta el Csatordai.Hozzátette: utána jöhetne egy B kategóriás verseny, ami már sokkal nagyobb feladat, kihívás: 3 napos, és az akadályhajtáson kívül – szombaton csak ez a versenyszám várt a pónifogatokra – díjhajtás és maraton is szerepel a programjában. A kisváros központjához 5 perc kényelmes sétára, a Petőfi utca végén fekvő pálya, amin minden felépítményt a Mindszenti Lovasklub 46 tagja alakított ki, állíthatjuk, alkalmas lenne rá.A két futam, a látványos hajtások között sem unatkozott a több száz fős publikum: sétálhattak, közelről megnézve a fogatokat és az állatokat, megebédelhettek, és ajándékot is vásárolhattak. Az árusnál is minden a lovakról szólt.