Kakaós, lekváros, túrós, fahéjas, fesztiválcsemege minden mennyiségben - Derekegyházon minden a palacsinta körül forog

Egyszerre lobbantak fel a palacsintafesztivál gáztűzhelyeinek lángjai az ünnepélyes visszaszámolás után szerdán délután négy órakor. Majd szombaton éjfélkor zárják el, addig nagyüzemben dolgoznak a tűzhelyek és azok az önkéntesek, akik hosszabb-rövidebb időre vállalták, hogy bemutatják palacsintasütő-képességüket.– Most már nem izgulok. Minden a helyén van. Úgy érzem, erőnkhöz képest mindent megtettünk, hogy a sütők és az idelátogatók is jól érezzék magukat. Láthatóan máris bulihangulat alakult ki – mondta a XII. Derekegyházi Palacsintafesztivál megnyitója előtt lapunknak Szabó István, a település polgármestere. Hogy milyen lesz a rendezvény, ez már csak az időjárától függ. A derekegyháziak remélik, az égiek is velük lesznek.A polgármester elmondta, lesznek olyan napszakok, amikor különleges palacsintákat is készítenek az önkéntesek. Számos töltelék közül is választhatnak majd az ínyencek. Érdekesség, hogy szombaton 15 órakor a térség polgármesterei sütnek palacsintát, sokan elfogadták a meghívást.A megnyitón részt vett Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője, agrárminiszter-helyettes is, aki elárulta a megnyitó résztvevőinek, legutóbb másfél órája evett palacsintát. A felesége ugyanis azt sütött, mire hazaért Budapestről.– Megbocsátható, hiszen ez az unokánk kérése volt. A fesztivál ideje alatt természetesen a családommal is eljövünk palacsintázni és kikapcsolódni ide, Derekegyházra. Nagyszerű dolognak tartom ezt a hagyományt, ami az egész országban ismertté tette Derekegyház nevét. Ami ugyancsak fontos, a környező települések is mind eljönnek és segítenek, ez óriási közösségformáló erő – mondta a képviselő.Nemcsak az ízlelőbimbóknak kedvez a palacsintafesztivál, zenei csemegékkel is készültek a szervezők. Ma este Varga Miklós lesz a rendezvény sztárvendége. Este 8-kor kezdődik a műsora. Pénteken 21 órakor pedig Kalapács-Rudán akusztik koncertre várják a rock szerelmeseit, szombaton 20 órakor pedig a Groovehouse lép színpadra Derekegyházon. A programok ingyenesek.