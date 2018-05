Kalózok, robotok és sok palacsinta: rengeteg programmal várják a kicsiket és nagyokat gyermeknapon

Hódmezővásárhelyen több programot is szerveznek gyermeknapra. A Visszhang utcai Olvasókör pénteken 13 órától a Széchenyi téren várja a kicsiket a Grimm-Busz Színház műsorával, ugrálóvárral, uzsonnával és léggömbökkel.



Ugyancsak Vásárhelyen, de szombaton 9 órától a Németh László Városi Könyvtárban is gyereknapi bulit szerveznek ugrálóvárral, kézműves-foglalkozással. 10 órától pedig robotikabemutatót tart a Robotépítők Magyarországi Egyesülete.



A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ vidám programokkal várja a családokat május 27-én. A sétálóutcán, a művelődési központ előtt trambulin, ugrálóvár, arcfestés, különféle finomságok várnak a gyerekekre. Tíz órakor kezdődik Kalap Jakab koncertje, és ettől az időponttól estig várják a gyermekeket kézműves-foglalkozásra a Törpezug-anyukák.



Mihályi Réka, a Group and Swing zenekar énekesnője Masni és Pocó című műsora 11 órakor kezdődik, amelyben az előadó a 2014-ben Artisjus-díjas zeneszerző, Romhányi Áron dalaival és két bábművész közreműködésével szórakoztatja a gyerekeket. Déltől 18 óráig festékbombadarts, óriáskifestő, kreatív kézműves-foglalkozás és Show your style! közönségfal ígér egyedi és látványos, interaktív és kreatív tevékenységeket a famíliáknak, míg 16 órától a Városi Fúvószenekar és a Helyőrségi Zenekar ad koncertet gyermekfilmek zenéiből.



Székkutason egy mosoly lesz a belépő a gyermeknapra. A program 9-kor kezdődik a Sportcentrumban. A családi vetélkedőn értékes nyeremények várnak gazdára. 11 órakor a Bojtorján együttes lép színpadra. Lesz lovas kocsikázás, motorozás, palacsintabár és hagyományos népi játszótér is.



Eperjesen vasárnap 9 órakor kezdődik a gyereknapi buli, a Király-tó melletti parkban. Az ünnepeltek kipróbálhatják a rendőrautót, traktorozhatnak, de lesz kézművesjátszóház, számháború, sok palacsinta és paprikás krumpli is.



Vasárnap 14.30-kor kalózok és hableányok szállják meg Nagymágocson a művelődési ház környékét. A várakozások szerint azonnal beveszik a légvárat, próbákat állnak ki, kincskeresésre indulnak. Mielőtt a nap a tengerbe hanyatlik, kiválasztják a legszebb kalózt és hableányt is. A kikötő fogadójában palacsinta és hot dog várja az éhes tengeri utazókat. A babakocsival érkező kalózoknak és hableányoknak külön kikötőt biztosítanak a szervezők.



Makón idén is a Petőfi park lesz a központi gyermeknapi programok helyszíne. A könyvtár egész vasárnap várja a fiatalokat a könyvekkel, olvasással kapcsolatos játékokkal, vetélkedőkkel, de lesz kézműveskuckó a máltaisok szervezésében, illetve kisvonat, légvár és többféle játszóház, arcfestés és lufis bohóc is. Lehet lovas kocsizni, fellép a makói gitáregyüttes és az Egyszervolt mesezenekar.



Szervez programot a gyerekeknek a rendőrség és a tűzoltóság is a Vorhand rabbi téren, a laktanya épületegyüttesénél. Lesz tűzoltási és magasból mentési gyakorlat, egész nap ki lehet próbálni a tűzoltók és a rendőrök felszereléseit, sőt lehet rajzolni, színezni.



Szentesen a Kurca-Part Kalandparkban szombaton és vasárnap rendezik a III. Szentesi gyermekfesztivált, amelyre a felnőtteknek 1000, a gyermekeknek 1200 forintot kell fizetni. Koncertek, meseműsorok, előadások, bűvész, bohóc várja a kicsiket és a nagyokat. A városi gyermeknap a művelődési központ szervezésében június 3-án lesz a Kurca-parti városban. Vasárnap 10 és 16 óra között a szentesi tűzoltó-parancsnokságon a szertárt, a múzeumot nézhetjük meg, de meglepetések is várják a gyerekeket.



Csongrádon vasárnap 9 órától a Fő utcára várják a gyermekeket. Délelőtt sportversenyekkel, 14 órától többek között Csiga Duó-koncerttel, tánccal, ovis műsorral, 17 órától pedig Gubás Gabi gyermekműsorával szórakoztatják a vendégeket. Később Béres Alexandra tornáztatja meg azokat, akik még bírják szusszal. Egész nap lesznek kézműves-foglalkozások, játékok.