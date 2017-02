Karnevál fánkkal, gyerekekkel és apukamegőrzővel

Ezzel is a megújulást, az átalakulást szeretné a város kifejezni, hangsúlyozta tegnap sajtótájékoztatón Szirbik Imre polgármester. A sportcsarnok délelőtt a legkisebbeké lesz, óvodások mutatják be a produkcióikat, a gyerekeket sokféle játékkal várják, és fellép az idén 25 éves szentesi Pom-Pom Együttes is. Lesz városnéző kisvonatozás, derekegyházi palacsinta és szentesi fánk.Egy optika használt szemüvegeket gyűjt, a felújított kereteket rászorulóknak juttatják el, a leadott játékokat pedig kárpátaljai óvodáknak. Este a Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány, utána Freddie ad koncertet. Azzal nem tudjuk biztatni a látogatókat, hogy ingyensör is lesz, de a férfiak számára talán a legjobb hírt a sportközpont vezetője, Rakk László közölte: idén apukamegőrzőt is szerveznek.