Kártyáznak, beszélgetnek, közös programokon vesznek részt az 50 éves nagymágocsi klubba járó idősek

Mező Györgyné, Madarász Ignác és Fehér Pál is szeret a klubba járni. Fotó: Kovács Erika

– A korabeli tanács vezetősége 1968. augusztus 12-én döntött úgy, hogy segítséget nyújt a nagymágocsi időseknek, azoknak, akik önmagukról már nem nagyon tudtak gondoskodni, illetve ezt a feladatot a családjuk sem tudta napi szinten ellátni – tudtuk meg Nagy Anikótól, a Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ vezetőjétől.Az idősek klubja első vezetője Tóth Istvánné, az első gondozónő pedig Jaksa Gáspárné volt. A klub 20 fővel indult, még a Mátyás király utcában, ahol jelenleg a konyha működik. A Szentesi járásban az elsők között nyílt meg a klub. Később bevezették a házi segítségnyújtást. Tíz évvel azután pedig gondozási központtá nőtte ki magát a szolgáltatás. Akkorra már szociális étkeztetéssel is bővítették a feladatkört. 1998-ban a gyermekjólét is az intézményhez került. A jelenlegi, integrált forma pedig 2005-től működik. Az idősellátás mellett a konyha működtetése, a családsegítés, a tanyagondoki szolgálat és a demensellátás is az intézményhez tartozik.Az idősek napközije 13 évvel ezelőtt költözött át a Petőfi utcáról a Szentesi útra. Az épületet tavaly 100 millió forintból teljeskörűen felújították.Az intézmény megünnepelte a jubileumot. Köszöntötték az egykori dolgozókat. Akik már nem élnek, azok sírját megkoszorúzták.Fehér Pál négy éve jár az idősekklubjába. – 14 éve vagyok magam. Itt jobban telik az idő, mint otthon. Szoktunk rajzolni, beszélgetünk a régmúlt időkről. Járunk a testvérklubba, Szentesre. Otthon nagyon enni sincs kedvem, de amióta ide járok, már 6 kilót híztam – mesélte.Mező Györgyné, a 85 éves Vicuska néni 2012-től látogatja a klubot. – Világéletemben emberek között voltam, a magányt nem tűröm. Jólesik a hasonló korúak társasága. A cimborámmal gyakran kártyázunk. Minden klubtagot szeretek, remélem, ők is engem. Jól telik a nap a társakkal – foglalta össze a klub életét.