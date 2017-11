Katonai ösztöndíjat nyert Rebeka és Milán

Ajándékokkal, oklevelekkel tértek haza a fővárosból. Fotó: Králik Emese

– Nagyon örültem, amikor megtudtam a jó hírt, sírtam örömömben – mondta a szentesi Zsoldos-középiskola diákja, Tóth Rebeka. Osztálytársa, Borsi Milán Máté férfiasan annyit tett hozzá: – Én inkább nem is részletezem, mi volt a reakcióm – mosolygott. A napokban vehettek részt egy ünnepségen a fővárosban, mert mindketten elnyertek egy ösztöndíjat. A 11. évfolyamra járó, gépész katona szakos fiatalok havonta közel 50 ezer forintot kapnak tíz hónapon át.– Arra már volt példa, hogy egy tanulónk nyert, de hogy egyszerre ketten is, ilyen még eddig nem fordult elő – hallottuk Pintér Etelka igazgatótól. A diákokat Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára köszöntötte. A csongrádi Rebeka a Béri Balogh Ádám Középiskolai, a mindszenti Milán a Lippai Balázs Esélyegyenlőséget Elősegítő Ösztöndíjat vehette át. Az országban egyszerre 10-10 tanuló kaphat a támogatásból.

– Nagyon szigorú elbírálás után hirdettek eredményt – részletezte Kovácsné Madácsy Ágota osztályfőnök. – Nézték a magatartást, a tanulmányi eredményt, de még a hiányzások számát is. Katonai alapismeretekből és önvédelemből 5-ös osztályzatnak kell lenni. Félévkor is bekérik az eredményeket, nem szabad rontani – mondta. Ez a két diák szerint azért is jó dolog, mert ez ösztönzi őket arra, hogy ne lazuljanak, tanuljanak továbbra is minél keményebben. Mindketten katonaként képzelik el a felnőttkorukat, Rebeka egyetemre megy majd, Milán vagy a szentendrei altiszti iskolába, vagy egyenesen egy laktanyába szerződik. A lány a középiskolai tanulmányait vendéglátó szakon kezdte, tavaly váltott, szerinte ez nagyon jó döntés volt. A fiúnak soha nem volt másféle terve, hétéves korától katonának készül.Jövőre is megpályázzák, bólogattak. Az ösztöndíjból elsősorban mindketten a jogosítványt szeretnék megszerezni, erre 180 ezer forintot kell majd áldozni.