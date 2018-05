Keddig kérhetik az ingyenes oltást - Tüdőgyulladástól óvják a 70 éven felülieket

– A napokban egyéb ügyben jártam a háziorvosomnál, ő hívta fel a figyelmemet a lehetőségre. Jó a kezdeményezés, de én magam nem élek vele – foglalta össze Csurgó János. A szentesi férfit arról kérdeztük: mi a véleménye arról, hogy a 70 éven felüli szentesi lakosok ingyenes védőoltást kérhetnek a tüdőgyulladást okozó pneumococcus baktérium ellen. A 77 éves férfi azt mondta, ő eddig soha nem kért semmi ellen védőoltást, szerinte a jó immunrendszer, a mindennapos munka és a helyes táplálkozás többet ér. A kertvárosi patikába tartó 78 éves Tóth Istvánné még nem hallott erről a szentesi kezdeményezésről. – A megelőzést fontosabbnak tartom. Így is nagyon sok gyógyszert szedek, ezért nem kérem majd az oltást – magyarázta.



Korábban írtunk róla: a szentesi önkormányzat a közelmúltban döntött úgy, hogy ezzel a lehetőséggel is segíti a korosabb lakosokat. A pneumococcus baktérium veszélyes, Európában a fertőző betegségek közül ebben halnak meg a legtöbben, a fertőzésből szív- és érrendszeri betegség is lehet. A vakcina ára több mint 16 ezer forint, de azok a szentesiek, akik élnének az ingyenesség lehetőségével, május 15-éig igényelhetik az oltást. A háziorvosnál kell felíratni, a kérelmet, a receptet és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt az önkormányzat szociális irodáján keddig kell leadni. Az oltásokat június 1-jén és június 8-án adják majd be a kertvárosi rendelőben.