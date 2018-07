Kedvesek, vendégszeretők, jóképűek a magyarok: U19-es kínai női vízilabdások készülnek Szentesen az Ázsia Játékokra

A kínai U19-es pólóválogatott a Nagy-Britannia elleni edzőmeccs előtt. Fotó: Imre Péter

A nyilatkozók: Yang Iun menedzser és Xu Rui csapatkapitány a szentesi klub ügyvezetőjével, Kis Balázzsal. Fotó: Imre Péter

– Az emberek nagyon kedvesek, vendégszeretők, segítőkészek, nagyon jó a humoruk, és jóképűek a magyar fiúk – közölte Yang Iun, a Szentesen edzőtáborozó kínai U19-es női vízilabda-válogatott menedzsere és másodedzője.A név a sportágban jártasoknak ismerősen csenghet: a kiváló kapus szerepelt a pekingi, a londoni és a riói olimpián, a 2011-es sanghaji világbajnokságon ezüstérmet szerzett, és tagja volt a 2010-ben és 2014-ben Ázsiai Játékok-győztes csapatnak. Európában 1 hónapig „turnézik" az utánpótlás-együttes, július 18-ától 29-éig Szentesen gyakorolnak, játszottak edzőmeccset a fővárosban is, majd Görögország, Magyarország és ismét a Hellén-szigetek jönnek. Pénteken és szombaton a Kurca-parti városban játszanak négycsapatos tornát, az U19-es szlovák, angol – utóbbi szintén Szentesen edzőtáborozik – és a helyi juniorcsapat részvételével.– Mivel játszottak nálunk kínaiak, főleg az utánpótlás-együttesekben – például a mostani U19-es keretben is szereplő kapus, Dong Weng Xin –, az ázsiai ország szövetsége megkeresett bennünket az edzőtáborozással kapcsolatban – mesélt az előzményekről Kis Balázs, a Szentesi Vízilabda Klub ügyvezetője, ő volt a kínaiak „magyar hangja" beszélgetésünkkor. – Örömmel látjuk őket vendégül, és egy-két pólóst, aki már szerepelt nálunk, visszavárunk. De erről még tárgyalunk – tette hozzá Kis Balázs.– Azért jöttünk Magyarországra, mert itt jó női gárdák vannak, eredményes a válogatottjuk, és itt is írták a vízilabda történetét, a Szentessel pedig jó a kapcsolatunk. Tapasztaltam is, az itteniek jól védekeznek, és abból remek kontrákat indítanak. Ezt szeretnénk megtanulni, jól elsajátítani – mondta Yang Iun, aki játékosként többször járt hazánkban. Elárulta: szereti a fűszeres magyar ételeket, az edző Vidumanszky László felesége által készített gulyást és túrós csuszát nagyon dicsérte. Viszont kiderült: a lángost, ahogy hirtelen elneveztük, a „magyar pizzát" még nem kóstolta. Amikor a megtanult magyar szavakról kérdezem, sorolja: köszi, köszönöm, egészségedre. – Az utóbbit a keddi vacsorán, a koccintásoknál tanulta meg – súgta Kis Balázs.– Az emberek rendkívül segítőkészek, kedvesek, mosolygósak az utcán és az uszodában is. Még nem jártam Magyarországon, Szentes nagyon tetszik – összegezte véleményét a sérüléssel küzdő csapatkapitány, Xu Rui.Búcsúzáskor még az Ázsiai Játékok esélyeiről faggattam őket: – Meg kell nyerni! Csakis a győzelemmel számolunk! – jelentették ki szinte egyszerre.