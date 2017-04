Kellene a gyalogátkelő, de sokba kerül - közel egymillió forint két zebra

Székkutason van zebra, ami a 47-es főúton vezeti át a gyalogosokat. Így sem könnyű ott a közlekedés. Fotó: Kovács Erika

– Jó lenne ide egy zebra! Sokkal biztonságosabban lehetne átmenni az úton – mondta Kövér Zsoltné, akivel Nagymágocson, a Kossuth és a Mátyás király utca kereszteződésénél találkoztunk. A Kossuth utca két oldalán, szemben egymással, több üzlet is található. Van itt ABC, zöldség-, háztartási, hús- és papírbolt. Aki vásárolni indul, általában több helyre is betér. Kövér Zsoltné szerint jó lenne, ha lenne ott egy gyalogos-átkelőhely. Ezen a véleményen van Szarka Imréné is. – Napközben vannak olyan időszakok, amikor sokat kell várni, hogy biztonságosan át lehessen kelni egyik oldalról a másikra. Nagy itt a forgalom. A zebrára jobban odafigyelnének az autósok is.– Ez a rész Nagymágocs egyik kis gazdasági központja. Szerencsére nagyobb baleset még nem volt itt, de koccanás már előfordult, és konfliktus a gyalogosok és az autósok között. A zebra nagyobb biztonságot adna a gyalogos közlekedéshez – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere. Az önkormányzat saját forrásból két zebrát is létesít a Kossuth utcán, a boltoknál. – Kigazdálkodtuk a pénzt. Közel 1 millió forintba kerülnek a zebrák. A gyalogosátkelő ugyanis nem csak egy kis fehér festékből áll. A közúttól már megkaptuk az engedélyt, tervezőt kell választani. A beruházásnak ez a legköltségesebb része. Szerencsére közművet nem kell áthelyeznünk, az újabb kiadás lenne. Reméljük, belátható időn belül elkészülhet a zebra.

Próbaátkeléssel ünnepeltek



A Hajdú-Bihar megyei Földes lakói 11 évet vártak a zebrára. Végül levelet írtak Tasó László államtitkárnak, aki segített, a gyalogos-átkelőhely elkészült. Szokatlan módon, nagy ünnepségen adták át. Szalagot vágtak, próbaátkelést tartottak. Az államtitkár és a polgármester ment át rajta először. Mindenki örült, az emberek a zebrának, az államtitkár pedig annak, hogy az emberek örülnek egy kisberuházásnak.

Pitvaroson a körforgalomnál van zebra. Szükség lenne egy másikra is, az iskola és a polgármesteri hivatal között.– A Petőfi téren van az alsó és a felső tagozat, az óvoda, a napközi konyha és a sportpálya is. A lakosság egy része pedig az út túloldalán él. A Csanádpalota–Tótkomlós állami út kettészeli a települést. Hatalmas a forgalom – mondta Radó Tibor polgármester. – Sajnos nem minden járművezető tartja be a sebességhatárt. Vannak kamionok is, amelyek legalább 80-nal repesztenek ezen a szakaszon. A pedagógusok iskola előtt és után is segítik a gyerekek átkelését. A zebra biztonságot adna, de sajnos nem lesz, legalábbis egyelőre. A buszmegálló ugyanis túl közel van, 15 méteren belül. Reméljük, egyszer felújítja az állam ezt az utat is. Akkor majd kezdeményezzük, hogy helyezzék beljebb a buszöblözetet, hogy megálláskor a jármű ne lógjon rá az úttestre. Hely volna hozzá.A közeli Nagyéren is jól jönne egy átkelő. – A falu mindkét végére 40-es táblát tettünk ki, hogy lassabban robogjanak át a járművek a falun. Sajnos szinte senki sem veszi komolyan – mondta Nagyér polgármestere, Lőrincz Tibor. – Nem könnyű átjutni az út egyik oldaláról a másikra. A gyerekeknek a pedagógusok és a polgárőrök segítenek. Zebránk egyelőre nem lesz. Nincs rá pénzünk.Derekegyházon két gyalogosátkelő is van. Egyelőre elég. – Amióta kitiltották az Orosháza–Szentes útról a 7,5 tonna fölötti kamionokat, azóta kisebb a forgalom. Az utat hamarosan felújítják, és valószínűleg főútvonal lesz. Akkor ismét visszatérnek a nagy járművek – sorolta Szabó István polgármester. Kérni fogják, hogy a felújításkor két új gyalogosátkelőt is létesítsenek, a település Nagymágocs felőli végénél, illetve a temető közelében. Szeretnék, ha közlekedési lámpák is segítenék a közlekedést.