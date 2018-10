Kertészek tanácskoztak Szentesen

A szakmai tanácskozáson kiállítást is láthattak az érdeklődők. Fotó: Kovács Erika

Többek között a hajtatott zöldségtermesztés hosszú távú fejlesztési lehetőségeiről, az öntözésről és a szaktanácsadás új alapokra helyezéséről hallhattak előadásokat a zöldségtermesztők.– A hajtatókertészetben a következő hetekben kezdődik az új szezon. Szeretnénk a kertészeknek segíteni a fajtaválasztásban és a technológiai fejlesztésben is – mondta Ledó Ferenc , a FruitVeB és a DélKerTÉSZ elnöke.– Az öntözővízzel és a termálvízzel kapcsolatos problémákat is feszegetjük. Becsléseink szerint a kertészek által felhasznált öntözővíz 50-60 százaléka illegális kutakból származik. Hosszú távon ez nem tartható. Szeretnénk, hogy a termelők öntözési költségének egy részét az állam vállalja át. Ezt egy-két éven belül meg kell oldani – tette hozzá.Ledó Ferenc arról is beszélt, hogy Szentesen és környékén szinte minden kertész termálvízzel fűt.– A kormányzat a következő uniós ciklusban a hajtató ágazat területét 800 és 1200 hektár közé szeretné növelni, aminek legalább harmada, vagy akár 40 százaléka fűthető kell, hogy legyen. A tervhez számos háttéranyagot biztosítottunk. Szeretnénk, hogy a felszín alatti vizekkel kapcsolatos jogszabályok hosszú távon támogassák a kertészeket – számolt be a tervekről az elnök.A rendezvényen szó esett a szaktanácsadás fejlesztési irányairól is.