Késleltetnék a kukásautót Szentesen, a Rákóczi utcában - bedugul a környék piacos napokon

A környék közlekedése és parkolási problémája évek óta foglalkoztatja a közvéleményt, csütörtökön és vasárnap – ezeken a napokon pakolnak ki a kereskedők – az ott élőknek is gondot okoz olykor, hogy helyet találjanak a saját házuk előtt. Azt pedig a testületi ülésen mondta egy képviselő, hogy az amúgy is zsúfolt utcát teljesen megakasztja a kukásautó. – A jármű éppen csütörtökönként jár összeszedni a szemetet – részletezte Kovács János. – Ahogy lassan, házról házra megállva kiürítik az edényeket, mögötte 50–80 méteres kocsisor áll.



Az utcának csak az egyik oldalán tilos megállni, de még így is jócskán lecsökken az áteresztő képessége. A piac hivatalosan délig, gyakorlatban azonban 10-11 óráig tart nyitva. Feltehetőleg az lenne a legkézenfekvőbb megoldás, ha a gyűjtőjármű csak ezután venné arra az irányt. A városellátó intézmény szakembere, Kiss Ferenc azt mondta: a következő ülésre választ adnak a képviselő felvetésére.