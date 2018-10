Készen állnak a mentésre a búvárok - Kéthetes felkészítést tartottak Szentesen

Sikerült a mentés. Fontos, hogy rutinná váljanak a mozdulatok. Fotó: Csordásné Nehéz Zsuzsanna

A kéthetes felkészítés alatt a Vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár, a Bornemissza Gergely Felderítő Ezred és a házigazda II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred búvárai az elsősegélynyújtási alapismeretek mellett a mentéshez szükséges gyakorlati fogásokat tanulták meg. A búvármerülések biztonságos végrehajtásához szükség van jól képzett mentőbúvárokra is, hiszen ők azok, akik a vízben bekövetkező baleseteknél képesek társaikat azonnal kimenteni.A mentőbúvárképzésen részt vevő katonák megtanulták felismerni a vészhelyzeti eseteket, majd a szentesi strandon biztonságos körülmények között gyakorolták be a vízfelszíni és felszín alatti mentés technikáit.Mint megtudtuk, a vízből mentésnél fontos, hogy a búvár gyorsan felismerje a helyzetet. Nem szabad kapkodni, mert ilyenkor a bajba jutott ember élete mellett a saját élete is veszélyben van. Fontos, hogy a mentőbúvárok többször gyakorolják a mentés mozzanatait, mivel éles helyzetben nincs lehetőség minden egyes cselekmény átgondolására, akkor már rutinból, higgadtan kell tenni a dolgukat.