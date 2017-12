Két területen is összefogna Szentes Szarvassal

– Fogjunk össze a Békés megyei Szarvassal, hátha úgy sikert érünk el a „kamionmentesítés" ügyében – szólalt fel a csütörtöki szentesi testületi ülésen egy képviselő, Móra József (MSZP). Az ügyről, amire utalt, lapunk többször is írt. Bár a súlyuk miatt nem járhatnának arra, az útdíjfizetés elkerülése érdekében egyre több nehézjármű használja a Szentest Szarvassal összekötő 4401-es utat, amely emiatt egyre rosszabb állapotba kerül. A szentesiek most abban reménykednek, hátha közösen fellépve elérik a céljukat.



Ugyan véletlenül, de a Szarvassal való együttműködés egy másik napirendi pont kapcsán is felmerült. Szentes csatlakozik egy turisztikai egyesülethez, a két város együtt kínál majd az érdeklődőknek látogatási célpontokat.

Folytatja az önkormányzat az Egészség a célkeresztben nevű programot. – Közel 3000 jelentkezőt vizsgáltunk meg, ingyenes elsősegély-oktatásban részesülnek a nyolcadik osztályosok – emelt ki néhány részletet Chomiak Waldemar (Fidesz–KDNP). A program további, ingyenes védőoltással egészül ki. A városatya kiemelte: szeretné, ha megteremtenék annak a lehetőségét is, hogy az érelmeszesedésre való hajlamot egy pár perces vizsgálattal kimutassák.



Zárt ülésen döntöttek arról, hogy a 4. számú fogorvosi körzet teendőit ezentúl Rózsa Krisztina Eszter lássa el.