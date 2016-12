Kétséges, elindulhat-e januárban az új orvosi ügyelet

Ismét az orvosi ügyeletről tárgyaltak rendkívüli épviselő-testületi ülésen kedden Szentesen. ten már megbíztá a pályázó céget, szervezze januártól a munkát. Most arról kellett határozni, hogy hol. Január elsejére ugyanis nem tudjá elő észíteni az új helyet a Vásárhelyi út 30. alatti volt patikában, így a szolgálatnak átmenetileg a mentőállomáson kell maradnia. Eldöntötté : ez az ideiglenes állapot legfeljebb áprilisig tarthat.öltözni azért kell, mert így döntött a többségi kormánypárti frakció. Pedig a mentőszolgálat csak az együttmű ödést bontotta fel, a helyszínt továbbra is adta volna. Rédei József, , az új ügyelet szervezésével megbízott Emergency Kft. vezetője azt mondta, ő máshol is együtt tudnak dolgozni a mentőszolgálattal, Szentesen sem ezzel van gond. – Hivatalosan még nem kaptunk arról értesítést, hogy miénk a feladat, pedig legalább 30 nap, mire megszerezzü a szükséges engedélyeket, miközben mindjárt itt az év vége – sorolta. – Ki szervezze meg a másfél t múlva már aktuális új beosztást? – Ez szakmai érdés, ehhez a testület nem ért, de ha kell, hatósági kijelöléssel határoz az önkormányzat – mondta erre Szirbik Imre (MSZP) polgármester.Eljött Zentay Attila, a mentőszolgálat dél-alföldi igazgatója is, aki leszögezte: épp azért bontottak szerződést szeptemberben várossal, mert azt akartá , hogy biztos legyen Szentes ellátása. Ő teljesítetté a feladatukat, a beosztás észítése volt az ő dolguk. Az orvosokat a Városi Intézmények Gazdasági Irodája biztosította, ez a szolgáltató szerződött velü . A mentőszolgálat özvetlenül nem ötelezhette őket arra, hogy ellássá a feladatot. A törvény pedig azt írja elő, hogy a háziorvosoknak „a szükséges mértékig" kell részt venniü az ügyeletben – mondta Zentai. A mentőszolgálatnak folyamatosan toboroznia kellett, hogy a mű ödő épesség megmaradjon, de a lehetőségei szű ültek. – Igen: ha ragaszkodott volna a szolgáltató minden jogszabály betartásához, biztos maradt volna a szentesi ügyelet helyzete – foglalt állást Zentay Attila, egy érdést övetően.Szabó Zoltán Ferenc (Jobbik) szerint a Fidesz frakció a korábbi üléseken becsmérelte a mentőszolgálatot. Erre Krausz Jánosné (MSZP) is így emlékezett, de Antal Balázs Tibor fideszes frakcióvezető ezt kikérte magának. Szerinte a frakció soha nem volt a mentőszolgálat ellen, viszont Szentesen megalázzá a háziorvosokat, szégyen, hogy azt mondjá a doktorokról, hogy nem vállalnak ügyeletet. Móra József (MSZP) azt érdezte, a fideszes Chomiak Waldemar, aki egyébként maga is háziorvos, és a változások egyik kezdeményezője, nem érzi-e felelősnek magát abban, hogy idáig jutottak. Kiss Csaba ezt azzal támasztotta alá: nemrég ért egy kimutatást, melyből az derül ki, hogy bár a szerződés szerint havi 32 óra ügyeletre ötelezhetté volna őket, az elmúlt 8 évben szinte alig ügyeltek a szentesi orvosok, Chomiak például összesen 6 órát . Chomiak azt mondta, ő szabadidejében sokat dolgozott azért, hogy rendbe tegyé az ügyelet dolgát, özbeszerzési szakértőt keresett, szerződést fogalmazott.Az ülés előtt nem sokkal a polgármester egy másik javaslattal is szembesült. Antal Balázs Tibor és Chomiak Waldemar kezdeményezte, hogy a jogi bizottság indítson fegyelmi eljárást a város vezetője ellen, az indoklás szerint azért, mert hátráltatta az ügyelettel kapcsolatos gördülékeny ügyintézést. A beterjesztő szerint a polgármester és a VIGI nem tett meg időben fontos lépéseket, ezért az ügyeletre vonatkozó pályázati kiírás, az új hely átalakítása húzódott-halasztódott. Az ülésen végül fideszes oldalról előkerült a Petőfi Szálló és a özponti konyha múltbéli története. A polgármester zárásként mindenkinek tü örbe nézést és lelkiismeret-vizsgálatot javasolt.