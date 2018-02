Kétszer akarták szigetelni az ablakokat a 96 éves szentesi nőnél

Összefirkált, reszketeg betűkkel aláírt szerződést mutat Sipos Mátyás. Szerinte felháborító, ahogy idős ismerősével eljártak. Fotó: Králik Emese

– Azért akartam ezt elmesélni, mert mérhetetlenül felbosszantott. Szeretném, ha mások tanulnának belőle – kezdte a szentesi Sipos Mátyás. Egy 96 éves ismerőse, egy egyedül élő asszony nevében keresi az igazat. – Többéves jó barátság köt a nénihez, a feleségemmel gyakran meglátogatjuk. Nem vagyunk sem az eltartói, sem a gondnokai, egyszerűen kölcsönösen kedveljük egymást.– A néni a szentesi városközpontban él, egy emeletes házban. Tavaly márciusban több lakásban szigetelte a nyílászárókat egy budapesti cég. Többek között az ismerősünknél is. Akkor 120 ezer forintot fizetett, a munkával elégedettek voltunk, szépen megcsinálták. Novemberben ugyanaz a cég ismét végigcsöngette a lakásokat, kérdezgették, hogy ki szeretne ablakszigetelést rendelni. Az idős asszony el tudja látni magát, de a kora miatt a memóriája megcsalja néha. Elfelejtette, hogy nála már fél évvel korábban elkészült a munka. Beengedte a két dolgozót, akik megnézték az ablakokat, kitöltöttek egy papírt, és átvettek 60 ezer forint felmérési díjat – írta le a történetet.

Sipos Mátyásék másnap, majd azóta többször felhívták a céget. Kaptak egy levelet Budapestről január 4-én, hogy elismerik a tévedést, jogos a panasz, és bár az előleg nem járna vissza, ők most „méltányosságból hajlandók visszafizetni".– Újabb heteket vártunk, és szerintem legalább ötvenszer hívtam őket. Rendszeresen kérdeztem, mikor adják már vissza a pénzt az ismerősünknek. Mivel ennyi idő és hiábavaló érdeklődés után elfogyott a türelem, a napokban feljelentést tettem a rendőrségen – folytatta.Több dolgot szerettünk volna megtudni a budapesti cégtől. Bár nem vagyunk szakemberek, úgy véljük, látszani kell egy ajtón-ablakon, hogy azt alig pár hónapja megcsinálták. Miért íratnak alá ilyenkor mégis megrendelőlapot? Azt is feltételeztük, egy cég nyilvántartást vezet arról, hol dolgoztak korábban. Ha így van, miért csöngetnek kétszer ugyanoda? Arra is kíváncsiak lettünk volna, hogy ha jogilag ugyan rendben van az ügy, és aláírhat bármit egy önellátásra képes idős ember – mégis: látva a körülményeket erkölcsösnek érzik ilyenkor a dolgozóik, hogy az ügyfél orra alá toljanak egy szerződést? Ahogy Sipos Mátyásnak, úgy nekünk sem válaszoltak. A szentesi panaszosok pedig most arra várnak, hogy ha eddig a kérés nem járt eredménnyel, majd a feljelentés hatására jobb belátásra tér a fővárosi vállalkozás.