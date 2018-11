Kevés a kivágható fa - idén szénnel segítenek Nagymágocson a rászorulóknak

Az önkormányzat úgy tervezi, hogy idén is közel 100 családot részesít tüzelőtámogatásban.

– Az elmúlt évek tapasztalatai szerint kevésbé lehet igazságosan elosztani a fát, mint a szenet – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.– A farönkök közül mindig voltak vastagabbak, vékonyabbak, görbébbek. A fadarabok forgatásakor mindig más eredmény jött ki köbméterben. A támogatásban részesülők ezt maguk hozták szóba. A szenet pedig súlyra fogjuk mérni. Az ugyanannyi lesz mindenkinél. Így igazságosabb – magyarázta.A másik ok, amiért a szén mellett döntött a nagymágocsi önkormányzat, a Dalerd Zrt. felhívása, amelyben jelezték, véges a térségbeli erdők kitermelhetősége. Emiatt problémás lett volna a nagy mennyiségű fa beszerzése.Nagymágocs 2017-ben 4,6 millió forintot kapott tüzelőtámogatásra a Belügyminisztériumtól, idén viszont csak 2,6 millió forintot. Szebellédi Endre elmondta, az állami szociálistüzelő-támogatás igényelhető mennyiségét az önkormányzat az előző évi átlagos közfoglalkoztatási létszám és a január 1-jei 80 év fölötti lakosságszám alapján határozta meg. – A közfoglalkoztatottak száma jelentősen csökkent településünkön.Ez annak is köszönhető, hogy jó néhány képzés indult Nagymágocson, a közfoglalkoztatottak szakmához jutottak. Így sokan találtak állást, például a mezőgazdaságban vagy a szociális ágazatban. Nálunk már csak egy 30 év alatti dolgozik közfoglalkoztatottként, ami, úgy gondolom, nagyon jó eredmény. Az összes álláskereső száma pedig 40 fő körüli, vagyis 2 százalék alatti.Az önkormányzat úgy tervezi, hogy idén is közel 100 családot részesít tüzelőtámogatásban. Az igénylés szabályait és módját hamarosan kihirdetik.