Kicserélik Szentesen a menthetetlen fákat, és új virágágyások, nagyobb tűrőképességű növények lesznek a városban

Sokszor nem látszik kívülről, hogy belül már szinte nem él a fa. Szentes főkertésze 3D-s képeken és a Kossuth tér egyik fáján is megmutatta, miről van szó. Fotó: Králik Emese

– Cserje- és virágágyások újulnak meg, a Hősök erdejében is felmértük a fák állapotát – foglalta össze Szentes polgármestere, Szirbik Imre . Hétfőn sajtótájékoztatón ismertették, milyen elképzeléseik vannak a város zöldfelületeivel kapcsolatban. A fákra különböző színű jelzések kerültek annak megfelelően, milyen kezelés, vagy ha menthetetlen, vágás vár rá.– A fakivágásokat alapos vizsgálat előzi meg – mondta a város főkertésze, Baloghné Berezvai Csilla . – Sokról kiderült a 3D-s felmérés után, hogy olyan, mint egy kályhacső: már csak a kérge van meg. A gimnáziumnál, a Kossuth téren, de a Hősök erdejében is számos olyan példány akad, amelyet cserélni kell. A helyüket új fajták váltják majd fel, mert a gesztenye és a kocsányos tölgy is egyre nehezebben tűri a klímát, a talajt, illetve a kárvetőkkel sem tudják felvenni a harcot. A Kiss Zsigmond utcai kerékpárút építése kapcsán is jó néhány fát ki kell venni. Ha azonban befejezik a munkát, egy új fasort alakítunk ki, szintén új fajtákból – foglalta össze. Hozzátette: a városban több mint 40 ezer virágpalántát ültetnek majd el, a könyvtár mellé pedig egy látványos, nyitott könyvet mintázó ágyást építenek.