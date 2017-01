Kifosztással vádolják a szentesi ápolót: a haldokló néni ujjáról is eltűnt a jegygyűrű

A vádirat szerint alvó, magatehetetlen idős embereket is meglopott az a szentesi ápoló, akinek szerdán kezdődött a büntetőpere a bíróságon. Korábban megírtuk: az intézményben gyanúsnak találták az akkor 52 éves K. József viselkedését. Figyelni kezdték, lopáson kapták, és feljelentést tettek ellene . A bűncselekmények a belgyógyászati osztályon történtek 2014 márciusa és 2016 februárja között, ott dolgozott a szerb–magyar kettős állampolgár ápoló.Most a részletekbe is bepillantást nyerhettünk a tárgyalóteremben. A sértettek közül sokan 80-90 évesek voltak, nem is egy közülük magatehetetlen, szinte teljesen látás- és hallássérült. Megtörtént, hogy csak 500 forintot sikerült kiemelni egy pénztárcából, de olyan is előfordult, hogy a férfi 70 ezer forintot talált egy ruha zsebében. Egy idős, kommunikációra és mozgásra teljesen képtelen asszonynak a füléből kivette a fülbevalóját, lehúzta a gyűrűjét, máskor egy jegygyűrű lett a zsákmánya. Utóbbi néniről már a kórházba kerülésekor sejteni lehetett, hogy nem tudnak rajta segíteni. A lopást követő napon el is hunyt. Az aranytárgyakat az ápoló állítólag hazafelé menet, a horgosi piacon adta el. Úgy tudjuk: a sértettek családtagjai nem tettek rendőrségi feljelentést, csak az intézménnyel közölték a történteket. A férfi munkatársainak egy idő után feltűnt, hogy összefüggés lehet az esetek és K. József munkabeosztása között. Figyelni kezdték, néhány bankjegy sorozatszámát felírták, nem sokkal később ezeket valóban megtalálták a vádlott pénztárcájában. Hasonlókat tapasztaltak egy korábbi, szegedi munkahelyén, ahonnan végül közös megegyezéssel távozott.A férfi részletesen mesélt az esetekről a nyomozás során. Szerdán viszont már azt mondta: nem ő a tettes, csak azért vállalta magára a kifosztásokat, mert azt hitte, akkor kiengedik az előzetesből. Szerinte valaki rosszat akart neki, így kerülhetett más pénze a pénztárcájába. Ügyvédje szerint a védence a kórházi jegyzőkönyvekből ismerhette a pontos részleteket.Kádár Gábor bíró a korábbi iratokból idézett. Ebből kiderül, hogy rendőrök a nővérszállón tartott házkutatás során meglepő holmikat találtak: közel 700 pár gumikesztyűt, majdnem 100 csuklómatricát, számos branült, gyógyszert, sztetoszkópot, de még melltartókat is. A vádlott azt mondta, ezeket vagy vásárolta, vagy kapta valakitől, aki ki akarta dobni. Az a szokása, hogy megőriz dolgokat, még a szerbiai háborús tapasztalataiból ered. A pénz, amely több százezer forintot tesz ki, nem lett meg. Saját szakállára gyógyszerrel is ellátta a betegeket. Ha bebizonyosodik, hogy volt olyan eset, amikor azért nyugtatózta be az ápoltat, hogy háborítatlanul kutathasson a holmija között, az már rablásnak minősül.Az igazságügyi szakértő szerint K. József kissé infantilis, a valóságot nem egészen egy felnőtthöz méltóan érzékeli, de nem merült fel kóros elmeállapot lehetősége. A bíróság jövő szerdán a szentesi kórház belgyógyászatáról nővéreket, orvosokat hallgat meg tanúként.