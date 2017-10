Kiköltözik a derekegyházi ápolóotthon a kastélyból: egymilliárdos beruházással építenek fel tíz házat

A barokk-copf stílusban épült, műemléki jelentőségű derekegyházi Károlyi-kastélyban 1949-től működik elmeszociális otthon. Az épületet nem erre a célra tervezték, rendkívül zsúfolt és felújításra szorul, nincs akadálymentesítve. Jelenleg 120 lakója van. Az ellátás tárgyi feltételeinek hiányosságai miatt 2018. december 31-éig szól az ideiglenes működési engedélye.

A kastély lakói belátható időn belül lakásotthonokba költöznek. Fotó: Kovács Erika

– A kormány célja, hogy a fogyatékkal élők ötven főnél nagyobb létszámú intézményeit olyan lakásotthonokkal váltsa ki, amelyekben jobb körülmények között élhetnek az ellátottak – tájékoztatta lapunkat Oláh Miklós, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kommunikációs főreferense.A Széchenyi-terv egyik programja lesz az Aranysziget Otthon Derekegyházi Ápoló Otthona kiváltása, erre egymilliárd forintot fordítanak. Derekegyházon és Nagymágocson öt-öt lakóotthont építenek. Az egyenként 12 férőhelyes házakba költözik majd a 120 lakó. Mindkét településen működnek már hasonló létesítmények.

A kastélyotthon lakóit és a dolgozókat is felkészítik a változásra, az önálló, illetve részben önálló életre. Ez is a program része. A lakások mellett Derekegyházon és Nagymágocson nappali támogató központot is építenek, amit más, az intézményi ellátást nem igénylő, de fogyatékossággal élő emberek is használhatnak.– Önkormányzatunk partner ebben a változásban. Telekkel is segítjük a program megvalósítását – mondta Szabó István, Derekegyház polgármestere. – Jó a kapcsolat az intézmény lakói és a település lakossága között. Örülünk, hogy nemsokára jobb körülmények közé kerülhetnek.Hogy az ellátottak kiköltözése után mi lesz a kastély sorsa, ezt egyelőre még nem tudni. Annyi bizonyos, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság visszaadja majd a Magyar Nemzeti Ingatlankezelő Zrt.-nek az épületet. Szabó István reméli, a kastélyt felújítja majd az állam.