Kimászott a gödörből a szentesi cég

A zrt.-nél vizsgálat indult visszaélések gyanúja miatt, zárolták a számlákat, így a szentesi cég pénze is bennragadt. A jelenlegi ügyvezetőtől, Frank László tól tudjuk, hogy az ügyben elkezdődött a bírósági eljárás, a több száz károsult között a Dabic is szerepel. Májusban kell tanúvallomást tenni a Budapest Környéki Törvényszéken. A cég ezenfelül feljelentést is tett a korábbi ügyvezetővel szemben, ezt még az ügyészség vizsgálja.A Dabicot 1997-ben alapították, akkor a megyei önkormányzat volt a többségi tulajdonos. Ezt az üzletrészt 2013-ban szinte teljes egészében államosították, a megyének jelképes hányada maradt a cégben. 2016 tavaszán aztán az állam vagyonával gazdálkodó ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. meg akarta venni a kisebbségi tulajdonosok, így a szegedi önkormányzat részét is. Mivel a többi tulajdonost elővásárlási jog illette meg, Szeged értesítette a többieket, így a megyei közgyűlést is. Amely úgy döntött – és ebben mindhárom párt egyetértett –, hogy bár a cég gondban van, érdemes befektetni, hogy így is vigyázzanak rá.A közgyűlés eldöntötte, 25 százalékig szerez tulajdont a cégben. Frank László azt mondja, a megyei önkormányzat kiállása, támogatása egyértelműen jót tett a Dabic működésének. Ami a brókerügyben érintett pénz visszaszerzését illeti, az ügyvezető elhúzódó eljárásra számít.