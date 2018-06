Kiszabadítanák Szent Vendelt - Magánterületen van a szentesi szobor

Több figyelmet érdemelne a másfél évszázados alkotás. Fotó: Králik Emese

– Annak idején egy idős néni élt abban a házban, ő tartotta rendben a szobrot. Úgy tudom, meghalt, azóta nem viselik gondját az alkotásnak – magyarázta Dömsödi Mihályné. A szentesi önkormányzati képviselő a Bánomháti temető közelében lévő Szent Vendel-szobor sorsa miatt szólalt fel. A város egyik legrégebbi, még épségben lévő köztéri alkotását homokkőből faragta egy egyelőre ismeretlen művész. Annak idején színes lehetett, le volt festve. A város polgárai 1867-ben egy teljesen más helyszínen avatták fel, oda, ahol ma is áll, tizenöt évvel később helyezték át. Hogy ez akkor is egy magánportán volt-e, vagy a területet később vette meg valaki, nem tudjuk. Az biztos: jelenleg Szent Vendel egy elhagyatott ház kertjében áll.– A szobor helyi védettség alatt áll, a kora miatt már biztosan nem mozdítható. Az önkormányzat most azt a megoldást találta ki, hogy azt a kis részt, amely helyet ad a védőszentnek, „kikeríti" a portából, ennek kapcsán egyeztetni fogunk az ingatlan tulajdonosával. Bízom benne, hogy megnyugtatóan sikerült rendezni a sorsát – ismertette a képviselő.