Kivásárolná a balhés családokat egy szentesi vállalkozó

Hajlandó elcserélni más ingatlanokra a szentesi önkormányzat három belvárosi szociális bérlakást. Erről döntöttek csütörtökön a testületi ülésen. Arról a Horváth Mihály utcai ingatlanról van szó, amelyről megírtuk: a bérlők, ahogy jó néhány másikat Szentesen, lelakják, tönkre teszik . A szomszédos jógastúdió tulajdonosa, Szenczy Erzsébet fordult az ötlettel a város vezetéséhez. A tanácskozáson is elmondta, az elsődleges célja az, hogy élhető, csendes környezetben teljenek végre a társasház mindennapjai. Kétféle javaslattal állt elő. Megvesz három lakást bárhol a városban, akár a felújításba is beszáll. Vagy kifizeti a három, jelenlegi állapotában lakhatónak nem nevezhető Horváth Mihály utcai ingatlant. A költözés helyét egyelőre nem tudni biztosan. Írásban még Dr. Négyesy László és Tóth József utcai, az ülésen már Soós utcai csereingatlanokról esett szó.Hamarosan már Szentesen is lesz házhoz menő lomtalanítás és szelektív hulladékgyűjtés. – A lakosokat pár napon belül tájékoztatni kezdjük a pontos részletekről – ígérte Kiss Ferenc, a városellátó szakembere. Többször írtunk már arról, milyen veszélyes Szentes és Csongrád között kerékpárral átkelni a Tisza-hídon. Tegnap Szabó Zoltán Ferenc (Jobbik) azt mondta: eddig sokan sok mindent ígértek, ezeket eddig senki nem tartotta be, pedig a közlekedők élete szó szerint veszélyben van azon a pár száz méteres szakaszon. A főúton kétszer vagy háromszor kell átkelni, kanyarban, kamionok mellett kell tekerni. Szirbik Imre (MSZP) polgármester viszont optimista volt a kérdésben. Pár hete többek között erről is tárgyalt Csepreghy Nándor államtitkárral, nem feledkeztek meg az ügyről, válaszolta.Ezért a szomszéd vállalkozó lakható ingatlant is hajlandó lenne adni, csak menjenek innek a bérlők. Archív fotó: Králik Emese