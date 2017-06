Kívül már rá sem lehet ismerni Szentes egyik jelképére: újra kávézhatunk a Petőfiben

– Húsz éve álmodtuk, hogy egyszer kinyílik ez az ajtó. Nagyon hosszú idő volt – mondta Szirbik Imre, Szentes polgármestere a részlegesen felújított Petőfi Szálló átadóünnepségén. – Álmaink első pillanatát meg tudjuk valósítani. Mindenkinek köszönettel tartozunk azért, hogy a lehetetlennek tűnő pillanatokban is tartotta bennünk a lelket.A város egyik jelképének számító ingatlannak a Norvég Alap segítségével zajló megújulását lapunk a kezdetektől követi, legutóbb tegnapi számukban írtunk a szálló történetéről. Egymillió euróból csak kis része szépülhetett meg, de ez az első lépés is nagyon fontos a városnak – emelte ki a polgármester.Kávéházat és közösségi tereket alakítottak ki, rendbe hozták a külső homlokzatot. A pénteki avatáson ott volt Norvégia budapesti nagykövete, Olav Berstad. – A szentesi egyike az általunk támogatott 606 projektnek. Ez az épület nemcsak helyben, de egész Európában valódi kincsnek számít – fogalmazott. A Petőfi egykori cukrászdáját vezető Horváth Zoltán azt emelte ki: reméli, ismét olyan élettel telik meg a ház, mint azok alatt az évtizedek alatt, amíg ő ott dolgozott.A felújított szállót a szentesiek is megnézhetik: este 20 órától várják a látogatókat.