Kóbor János is segít az előkészületekben - Finisben az Omega-kiállítás

Teljes a ruhatár. Az együttes híres volt extrém fellépőruháiról. Fotó: Kárpáti Lajos

Ilyen volt a XX. század. A kiállítás az együttes mellett az őket körülvevő korszakot is bemutatja. Fotó: Kárpáti Lajos

Az év egyik legnagyobb eseményére készül a szentesi Koszta József Múzeum, november 30-án nyitják meg a „Gyöngyhajú lány" című kiállítást. Az ország legismertebb együttese, az Omega történetét bemutató kiállítás egyben kultúrtörténeti barangolás is a XX. század második felének Magyarországán, hiszen a tárlat nemcsak az együttesről szól, hanem az őket körülvevő társadalmi környezetről is.Farkas László Róberttől, a Koszta József Múzeum igazgatójától megtudtuk, a grandiózus kiállításra mintegy 950 négyzetméternyi felületet építenek be a múzeumban. Szentesen még nem készült hasonló léptékű kiállítás, a szervezők interaktív, élményszerű, show-elemekkel tarkított bemutatót ígérnek. Külön szobát kapott a 60-as, 70-es évek, a „space-korszak", Babilon, valamint a dalbeli Lénát körülvevő orosz tél és tajga is. November végétől pedig Omega Étterem nyílik a városban, a Petőfi Caféban az együttes tagjainak kedvenc ételeiből válogathatnak majd a látogatók a kiállítás ideje alatt.Az előkészületeket az együttes frontembere, Kóbor János is megnézte, a tárlat előkészítői vele együtt tekintették át a kiállítás tematikáját és a berendezéseket. Az Omega legendája elégedett volt a látottakkal, sőt egy-két ötlettel is segítette a kiállítás rendezőit. A látogatásból a sztorizás sem maradhatott ki, például az is kiderült, hogy az Omega két írt dalt is írt „feketén" a Boney M. együttesnek.Az Omega-kiállítás november 30-án nyílik Szentesen a Koszta József Múzeumban, a közönség 2019. május 30-ig látogathatja majd a nagyszabású tárlatot.