Költeni kell rá, hogy pénzt hozzon az üdülő

A balatoni tábor sokszor volt már téma a képviselők között. Abban legtöbbször egyetértettek, hogy nehéz lesz felvirágoztatni a jelenlegi állapotában, a komolyabb változás eddig elmaradt. A tíz faházban és a tíz üdülőházi szobában egyszerre 106 ember férne el, de ritkán üzemel telt házzal.

Vízpartra, dombok

A faházak több mint 40 évesek, a kezelésével megbízott családsegítő központ szerint ezeket mind ki kellene cserélni, ami viszont körülbelül 50 millió forintba kerülne. Mátraszentimrén és Révfülöpön állami tulajdonban, de városi kezelésben állnak üdülők, ezek is szezonálisan működnek, a kihasználtságuk alacsony.Arról, hogy ezekkel az ingatlanokkal kapcsolatban milyen elképzelések vannak, egy hét múlva szavaz a testület.Más települések is üzemeltetnek önkormányzati üdülőt. Csongrádnak a Körös-torokban van egy gyermektábora. A vásárhelyiek Mártélyra járhatnak pihenni, illetve például alkotótáborok résztvevői is szívesen töltik napjaikat a holtágnál. A makói diákok a Baranya megyei Magyarhertelendre kirándulhatnak.