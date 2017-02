Korábban temették el Éva nénit Tömörkényen

Kegyeletsértő?

Kedd, 11.30. Ezt az időpontot tüntették fel az Éva néni búcsúztatásáról szóló gyászközleményben – mutatja telefonján Justin Anikó, aki kegyeletsértőnek tartja, hogy hamarabb megtartották a temetést.

Fotó: Török János

– Ledermedten álltam, amikor rájöttem, hogy már eltemették Éva nénit – Anikót még mindig rázza a sírás, amikor felidézi a kedden történteket. A tömörkényi temetőt rendező idősebb férfi kérdezte tőle, amikor megérkezett a temető kapujához, hogy kinek a temetésére jött.Anikó éppen a koszorút vette ki az autóból, miközben válaszolt. Ekkor közölte vele a férfi, hogy a néni temetése már befejeződött.A 71 éves néni a helyi idősotthonban élt már három éve, mivel rokonai nem voltak, az intézmény gondoskodott az idős asszony temetéséről. Mint kiderült, kedden két elhunytat is eltemettek a faluban, mindketten az otthon lakói voltak, és mindkettő temetést, hozzátartozók híján, az otthon rendelte meg. Az egyik temetést 11 órára, míg a másikat fél órával későbbre, fél 12-re rendelték meg egy temetkezési vállalkozótól, ezekről az időpontokról tájékoztatták a plébánost is. Ez utóbbi időpontot hozták előbbre 15-20 perccel.– Kislánykorom óta ismerem Éva nénit – magyarázza Justin Anikó , aki Csongrádról sietett a néni tömörkényi temetésére. – Három évvel ezelőtt került az intézetbe, mert egyre rosszabbodott az állapota. Anyukámmal minden karácsonykor elmentünk hozzá, az apukám temetésén ő főzte a krumplilevest, nem engedte, hogy segítsünk neki. Anikó azt is elmesélte, hogy az idős asszonynak nem voltak gyermekei, s mivel elváltan élt, már korábbi házastársa sem gondoskodott róla.

Nem vártak már senkit

Szentségtörés

– Nagyon vallásos volt, sok pénzt adott az egyháznak, méltatlan, hogy ilyen röpke idő alatt elengedték – Anikó szerint a néninek erős volt az igazságérzete, ezért abban is biztos a nő, hogy maga Éva néni most is igazat adna Anikónak, aki nem tud belenyugodni abba, hogy az otthon két lakójának köztemetését rövid idő alatt elrendezték. Anikó úgy látja, hogy kegyeletsértő módon hozták előbbre az időpontot, ezzel elvették tőle azt a lehetőséget, hogy ott legyen, amikor végső búcsút vesznek az idős asszonytól. – Attól, hogy köztemetés, a kegyelet ugyanúgy kijárt volna Éva néninek is – tette hozzá a csongrádi nő.– Az igazgatónő mondta, hogy kezdhetjük a második temetést is – ezt már Antal Imre plébános magyarázza. Mindkét temetésen minden rendben lezajlott a kisteleki pap szerint, aki több településen is ellátja az egyházi teendőit. Antal Imre nem látott kivetnivalót abban, hogy előbb elkezdték a második temetést, mert őt arról tájékoztatták az intézmény munkatársai, hogy már senkit nem várnak.– Hibáztunk, elnézést kértünk – reagált a tömörkényi Rózsafüzér Idősek Otthonának vezetője a kedden történtekre. Az igazgatónő azzal magyarázta a korábbi temetést, hogy nem volt hozzátartozója az elhunytnak, nem tudtak arról, hogy a jelenlévőkön túl más is el szeretne búcsúzni az asszonytól.– A köztemetés esetén is biztosítani kell ugyanazt, amit egy úgynevezett normális temetésnél – Molnár Tamás , a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. Testamentum Temetkezési Divíziójának vezetője szerint az időpont szent.– Ez olyan, mint ha kimegyünk a repülőtérre, és elmegy a repülő – a szakember elnézést kért a hasonlat miatt, de álláspontja szerint a köztemetés költségeit ugyan az intézmény állja az adott esetben, de attól még be kell tartani azokat a pontokat, amelyeket bármely temetés esetén. – Egy temetésnek egy, a temető jegyzékében is szereplő időpontja van, a búcsú, a kegyelet lerovásának lehetőségét biztosítani kell – tette hozzá Molnár Tamás.