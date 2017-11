Kormoló kémény, bűz és füst: tehetetlenek a szeméttel tüzelőkkel szemben

Csongrádon ugyanez a helyzet



Már össze sem lehetne számolni, hányszor szólalt fel ugyanebben az ügyben a csongrádi városatya, Somogyi Árpád. Úgy tudjuk, a Tisza-parti városban sem történt ezen a téren semmilyen előrelépés.

A gonddal Szentesen is küzdenek, a város összes utcájában találunk olyan házat, amelynek a kéményéből esténként koromfekete füst árad. A közelmúltban egy Bocskai utcai ingatlanra hívta fel a figyelmet Szabó Andrea képviselő. Az önkormányzati bérleményben, mondta. Ez az egészségre is káros.Az önkormányzat azt válaszolta: az érintett hatóság csak akkor folytat eljárást, ha a bejelentő, azaz a panaszos fizeti a vizsgálat költségeit. Csákiné Danyi Katalin irodavezető tájékoztatása szerint a legjobb lenne, ha a panaszos környékbeliek fotóval, filmmel tudnák igazolni, mi történt. Illetve az is jó megoldás, ha az esetet azonnal jelentik a katasztrófavédőknek, és ha ők a helyszínre vonulnak és intézkednek.A témát felvető képviselő szerint – mivel az ügy sok lakót érint – szigorúbb fellépést várna el az önkormányzattól. Az interpellációra adott választ sem ő, sem a testület sem fogadta el.