Közel 40 éve járatják lapunkat a szegvári Pécsiék

Pécsi Ferencnének már nem jók a szemei, ezért a férje olvassa fel lapunk legérdekesebb írásait.

Fotó: Kovács Erika

– Már hajnalban hozza a kézbesítő a lapot. Tata mindig elolvassa az újságot az elejétől a végéig – mondta Pécsi Ferencné. – Férjem, miközben olvas, megissza a reggeli kávéját is. Ez már olyan, mint egy szertartás. A politikát nem szereti, hanem inkább az emberi és érdekes történeteket, valamint az érdekli, hogy melyik településen mi történt. Régebben én is szerettem olvasni, de sajnos mára nagyon leromlott a látásom. Az olvasás már egyáltalán nem megy. De a tata azért a legérdekesebb cikkeket felolvassa nekem. Mindig átfutja a gyászhirdetéseket is. Sajnos a mi korunkban már azt nézzük, van-e az elmentek között ismerős– mesélte az asszony.A Pécsi család a lapunkkal kapott magazinokat is szereti. A rejtvényt és a gasztronómiai mellékletet továbbadják fiatalabb családtagjaiknak.A családnak 3 fia született. Egyiküket sajnos már elvesztették az idős szülők. Nyolc unokájuk és 4 dédunokájuk is van, hamarosan megszületik az ötödik kisgyermek is. Pécsi néni elmondta, az unokák fogják használni a fagyigépet.