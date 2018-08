Közösen festették le a játszóteret Nagymágocson - fotók

– Nem ma kezdődött a játszótér-felújításunk, hanem legalább két hete. Egyik képviselőnk a barátaival kicserélte azokat a faelemeket, amelyek elkorhadtak. A munkához az önkormányzat adta az anyagot – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.– Fábiánsebestyénben feljelentették az "ismeretlen" játszótérfestőt, de mi úgy gondoljuk, hogy a közösségért végzett munka nagyon fontos. Önkormányzatunk vette meg a szükséges anyagokat, a csiszolópapírt, az ecsetet és a festéket. Ez 50–60 ezer forintos kiadás. Az emberi munka viszont felbecsülhetetlen érték, amit ezúton is köszönök mindenkinek, aki eljött és segített.A közösségi munkának lesz folytatása is. A közeljövőben Nagymágocs többi játszóterét is felújítják, ugyancsak a szülők bevonásával. Szebellédi Endre elmondta, a faelemek és a fémrészek festéséhez is gyermekbarát festéket vásároltak.– Az én gyerekeim már nagyok. Ennek ellenére kijöttem segíteni, mert nem mindegy, hogy néz ki a játszótér. Legyen szép és biztonságos. Az sem mindegy, hogy milyen kép fogadja a Nagymágocsra érkezőket itt, a központban – mondta Takácsné Móricz Sára.– Régen, a rendszerváltozás előtt sokszor szerveztek közösségi munkát, utána szünetelt ez a dolog. Most újra reneszánszát éli, de szerintem jó dolog. Aki részt vesz a különböző munkákban, jobban magáénak érzi a települést.A nagymágocsi játszótérfestésen részt vett a fábiánsebestyéni Bálint Róbert is., az ottani játszótéren az egyik kopott játékelemből szálka ment a kislánya ujjába. Utána döntött úgy, hogy lecsiszolja, lefesti a játékokat.Egy apukatársával a homokozót is felásták, majd Bálint Róbert, aki önkormányzati képviselő is, a saját pénzén vitetett a játszótérre pótlásként homokot. Az önkormányzat pedig ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, a rendőrség most szabálysértési ügyben nyomoz (2018. augusztus 14.: Felújította a játszóteret, most járhat a rendőrségre – Bálint Róbert: Máshol megdicsérik azt, aki a közösségért dolgozik). Bálint Róbert a képviselő-testület és a rendőrség előtt is "feladta magát", hogy ő volt az ismeretlen játszótérfestő.– Lassan egy mozgalom alakul ki abból, hogy játszótereket festünk. Elég baj az, hogy így, egy rendőrségi feljelentéssel indult el ez a folyamat – mondta Bálint Róbert.– Nagyon szép dolognak tartom, hogy mint itt, Nagymágocson is, összefogtak az emberek azért, hogy szép legyen a játszótér. Többen jöttünk Fábiánsebestyénről is. Mindig is fontos volt számunkra, hogy olyan dolgokban vegyünk részt, amelyek építik a közösséget.A képviselő elmondta, a fábiániak többsége egyetértett a játszótéri partizánakciójával, 15–20 ember pedig politikát csinált belőle. A falun kívül sokan megkeresték és támogatásukról biztosították. Szeptemberben egy Pest megyei játszótér avatására is meghívták.– Úgy érzem, nem követtem el bűnt. Nem várok én el dicséretet, de sokan mondták, hogy aki jót tesz, azt nem büntetni kell...