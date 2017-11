Lassan liget lesz a babafákból

– A gyerekeimmel gyakran járunk erre, a babafák felé – mondta Szőke Hajnalka szombaton Derekegyházon, a Köztársaság téren, ahol az idén született kisgyerekeknek ültettek fát a szüleik.– Öt éve, amikor a kisfiam, Bence született, még nem volt ilyen program. Mondogatta, hogy milyen jó lenne, ha neki is lenne egy saját fája. A kislányunk, Bogi féléves, ő most kapott fát az önkormányzattól. Úgy döntöttünk, veszünk egyet Bencének is – mondta az anyuka.– Három éve indítottuk el a babafaprogramot. Úgy gondoltuk, hogy a csemeték ne csak a családoknak szerezzenek örömet, hanem az egész közösségnek, s egy idő után liget váljon belőlük – mondta Szabó István, Derekegyház polgármestere.Már közel 40 fa áll a kis ligetben. A szülők és a gyerekek gyakran kilátogatnak a kicsik életfájához, locsolgatják, figyelemmel követik a növekedésüket.

– Zsanett, a kislányunk 10 hónapos. Ha a nagyszülőkhöz megyünk, jövetben és menetben is útba esik ez a park. Bízunk benne, hogy a kis fa megered, és együtt cseperedik majd a kislányunkkal – reménykedett Gila Anett.Hogy milyen fontos a gyerekek életfája a családoknak, ezzel kapcsolatban Szabó István mesélt egy kedves történetet.Az egyik kisfiú, Balázs most szokik le a cumizásról. Szülei arra kérték, hogy adja oda a kisbagolynak a cumit. Kimentek a kisfiú fájához, és felakasztották a cumit az egyik ágára, ami ottjárttunkkor is ott lógott. A családi „legenda" szerint a kisbagoly este elviszi, reggel pedig visszahozza a cumit. Így a gyereknek könnyebben megy a leszokás.