Lehoczky Annamária segít helyrehozni, amit mi elrontunk

Annamária a világ számos táján kereste már a választ arra, mitől lesz jobb a bolygónak.

– Középiskolás koromban került a kezembe Al Gore Kellemetlen igazság című könyve. Akkor ért meg bennem, hogy mivel is akarok foglalkozni – emlékezett Lehoczky Annamária arra, hogyan lesz egy Szegváron felnőtt lányból végül ma a spanyolországi Valenciában élő klímakutató.– Sok minden érdekelt. A szüleim mindig arra biztattak, tanuljam azt, amit szeretek, és akkor úgyis jól alakulnak a dolgok. Nagyon szerettem a földrajzot, a vásárhelyi Bethlen-gimnáziumba biológia–kémia szakra jelentkeztem, majd a harmadik évtől magyar–történelem tagozaton folytattam. A budapesti ELTE-n földtudományi szakra vettek fel, majd mesterszakon klímakutató lettem.Mivel foglalkozik egy klímakutató? Nem is a földtől elrugaszkodott tudomány ez, mint ahogy mi, laikusok gondolnánk. Globális problémákra kell megoldást találni, és ez ennek a generációnak a feladata – magyarázta a 28 éves kutató. A klímaváltozáshoz kétféleképpen lehet hozzáállni: csökkenteni a kiváltó okot, például a közlekedéssel járó szennyezést, vagy alkalmazkodni a már megváltoztathatatlan körülményekhez, Magyarországon például az egyre gyarapodó hőhullámokhoz, ami a városokban még inkább sújtja az embereket.

– Erre a megoldás, hogy minél több zöldfelületet kell kialakítani, ez mérsékli a negatív hatást. Szerencsére hazánkban is látok erre nagyon szép példákat – foglalta össze. A doktori kutatását klímaszolgáltatás témakörben végzi. A környezeti kutatások eredménye például olyan esetben lehet hasznos tudás mindenki számára, amikor városainkat környezetileg fenntarthatóvá tervezzük, alakítjuk, hogy az ott élő emberek minél jobban érezzék magukat a bőrükben. Annamária klímakövetként is dolgozik, előadásokat tart gyerekeknek, cikkeket ír a témában. Szegvárra ritkán jut haza, pedig mostanában vágyik rá, nagyon szereti az otthoni tavaszt.– A szüleimnek igazuk volt. Ha majd nekem lesz, én is hozzájuk hasonlóan ösztönzöm a gyermekemet. A lényeg az: amit szeretsz, abban jó leszel, ha jó vagy, akkor pedig sikerélményed lesz.