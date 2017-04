Lehull a lepel a szentesi Petőfiről

– Hosszú évek álmodozása válik valóra – így reagált csütörtökön egy képviselői kérdésre Szirbik Imre (MSZP) szentesi polgármester. A város egyik szimbólumának számító Petőfi Szálló sorsáról lapunk rendszeresen beszámol , így a hamarosan befejeződő, 300 millió forintos pályázatból megvalósuló részleges megújulásról is. Elmondta: az emeletnek egyelőre nincs funkciója, ebbe a pályázatba nem fért bele, de amint lehet, folytatják a felújítást.Tavaly több mint 35 ezer regisztrált vendégéjszaka volt a városban, ez az előző évhez képest 20 százalékos növekedés, egyre jobb az intézmények – például a strand, a művelődési központ – között az együttműködés, számolt be Hajós Viktória idegenforgalmi referens.A Szentes Kártya viszont egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. – Azt szerettük volna, ha a birtokosa kedvezményt kaphat éttermekben vagy szolgáltatások árából. Ez így még nem működik, ajándéktárgyakkal tudunk kedveskedni a Szentesre látogatóknak – osztotta meg a tapasztalatát. Antal Balázs Tibor (Fidesz–KDNP) megdicsérte a városmarketing-csoportot, szerinte jó ötlet volt megalakítani, látszik, hogy változik a szemlélet ezen a téren. Abban ellenben több képviselő egyetértett: van még mit javítani a városi rendezvényeken.