Lépfenével fertőzött birtokot vettek - 15 évesen jött rá Török Ferenc, hogyan kaphatta el a kórt az üszőjük

Török Ferenc a család egykori birtokához vezető út mellett. A szomszédtól tudta meg, mi történt itt az uradalom idején. Fotó: Török János

– Az ötvenes évek közepén megdöglött a gyönyörű hárommázsás üszőnk. Mi, gyerekek is megsirattuk. Anyám elhívta a hentest, ha jól emlékszem, Kunszabó Jancsit, hogy nézné meg, mi lehetett a baja – idézi föl a történetet Török Ferenc. – Felboncolta. Nézte a lépet. Azt mondta anyámnak, biztos, ami biztos, vigye be Algyőre, az állatorvoshoz. Anyám beletette egy szatyorba, és bevitte. Az állatorvos pedig, ahogy meglátta a lépet, összeszidta anyámat, hogy mit képzel, hogy is hozhatta be ezt. A szatyrot és a kést, amivel az üszőt fölvágták, és nagy darabon mindent be kellett szórni mésszel, hogy forrjon. Az üszőnek a nagybátyámmal árkot ástunk, megmondták, hogyan kell eltemetni. Az állatorvos azt mondta, lépfene miatt pusztult el a jószágunk. Ez egy sokáig élő ragály, nem tűnik el egykönnyen. Erről akkor hallottam először.Török Ferenca Szentes közelében felbukkant betegségről, arról, hogy a Nébih feltételezése szerint a szentesi juhok egy olyan területen mehettek át, ahol évtizedekkel korábban lépfenétől elpusztult állatok tetemeit áshatták el.– Mi is így járhattunk annak idején, legalábbis én erre jutottam. Mert annak idején, tizenöt éves gyerekként nem hagyott nyugodni a dolog. Azt tudtam, hogy az a terület, ahol laktunk – Algyő közelében, a mostani déli út mellett – 1925 táján lett a nagyszüleimé. Hat hold és 800 négyzetméter. Nagyanyám varrónő volt Alsóvároson, ma is megvan a régi, nagy ház, amely az övék volt. Gazdálkodott is a család, lévén a nagyapám öttömösi. Az ő ötlete volt a ház eladása és a birtokvásárlás. Igazi városi házat építettek oda is, padlóval – másutt akkor csak döngölt föld volt. Anyám még Alsóvároson született, a nagybátyám már a tanyán volt pici gyerek. Anyám és apám a nagyanyámtól kapott egy holdon kezdte a közös életet, ketten voltunk a bátyámmal. Apám aztán '44-ben odamaradt a háborúban... Azt hallottam, hogy a nagyszüleimnél is volt jószágpusztulás, de hogy mennyi, és azokkal az állatokkal mi lett, nem tudom. Azelőtt – ezt is a családban hallottam – azt a területet a Pallavicini-uradalom birtokolta. Jószágokat tartottak, modern istállók voltak ott – a köveit még mi is dobáltuk ki az útra, amikor szántottunk a nagybátyámmal –, és cselédlakások. Még artézi kút is, amit gőzgéppel szakítottak föl és vittek el, amikor eladták a birtokot. Miután ez a baj megtörtént az üszőnkkel, körülkérdeztem, és az egyik szomszéd tanyában lakó bácsi azt mondta: már az uradalom idején is pusztultak a jószágok. Úgyhogy – igaz vagy sem? – egyszer lelövöldözték az összes megmaradt állatot, és eltemették a laposon. Ahol mindig olyan kövér fű, folyondár nőtt, hogy a mi jószágaink imádtak ott legelni.Török Ferenc családja még az ötvenes években beköltözött a városba. A föld a téeszé lett, nagy tábla része, most is művelik. Egy része még mindig az ő és unokatestvére nevén van. Török Ferenc a Délépnél dolgozott ács-állványozóként 38 évig, már nyugdíjas. Azért mondta el a történetüket, mert úgy gondolja, fontos, hogy az emberek tudjanak erről, és ne maradjon titokban semmi ilyen fertőzés története.