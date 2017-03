Levágott tehénfej és birkabőr is volt a szemétben

Az egykori Szieszta büfé területét illegális szeméttelepnek használják valakik (2017. március 8. Fekete pont – Illegális hulladéklerakó a falu határában). Bár magánterületről van szó, de a közútkezelő cég időközben elszállította a szemetet, mivel a közelben egy buszmegálló is található. Korábban többször az önkormányzat takarított a szemetelők után. Már újabb kupacok éktelenkednek rajta.– Mi másik két nagymágocsi illegális hulladéklerakóval voltunk elfoglalva, amiket sokadszorra számoltunk fel – mondta Farkas József , a közmunkaprogram vezetője. – A Bojtár tanyánál 16-szor, a Rózsa utca végén pedig 13-szor fordult a kocsink. Egy-egy alkalommal 3-4 köbméter szemetet pakoltunk fel. Ki lehet számítani, hogy milyen hatalmas mennyiségű illegális hulladékot hordtak erre a két helyre is az emberek. A törmelék, műanyag flakonok mellett sok gusztustalan, gyomorforgató dolgot is találtunk. Többek között egy tehénfejet, döglött kutyát és két frissen lenyúzott birkabőrt. Az illegális szemétlerakást tiltó táblát pedig valaki ellopta.