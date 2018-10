Leváltanák az Üdülőközpont vezetőjét Szentesen

Folyamatos likviditási problémák, nem teljesülő üzleti tervek, apadó törzstőke – nem mondhatni, hogy minden flottul megy a szentesi Üdülőközpontban. A cég legutóbbi beszámolóját – amelyet a kft. felügyelőbizottsága sem támogatott – el sem fogadta a testület, majd a jelenlegi vezető, Márton Mária visszahívását javasolták. A képviselő-testület ülésén tizenhárman voltak jelen, és nyolcan támogatták a javaslatot két tartózkodás és három nem szavazat mellett, tehát az nem csak a Fidesz-többség támogatását élvezte.



– Egy hároméves folyamat végére tennénk ezzel pontot. Folyamatosak voltak a visszatérő problémák, amelyek mellé újak is jelentkeztek. A korábbi évek gazdasági tervei, szöveges beszámolói sem voltak jók. Az ügyvezető által vállalt vendégszám sem teljesült, így a bevétel is jelentősen elmaradt a tervezettől a negyedéves adatok szerint. Különösen igaz ez az üdülőházak kihasználtságára, miközben Szentesen szálláshiány van. Az ügyvezetőnek szabad keze volt az árak meghatározásában, itt egyedül nem a képviselő-testület volt az ármegállapító – mondta el Rébeli-Szabó Tamás, a Jogi- és Ügyrendi Bizottság fideszes elnöke, akit az ügyvezetővel kapcsolatosan a teljes körű lebonyolítással bízott meg a testület. A képviselő kiemelte, az utolsó csepp a pohárban az Üdülőközpont legutóbbi pályázata volt, a város helyi rendelete szerint előzetesen tájékoztatnia kellett volna az ügyvezetőnek a többségi tulajdonost, azaz az önkormányzatot a pályázat benyújtásáról és a várható kötelezettségvállalás mértékéről. A képviselők azonban már csak a nyertes pályázatról értesültek, ám arról, hogy az ahhoz szükséges 22 és fél millió forintos önerőt és a pályázatíró 6,8 millió forintos díját milyen forrásból fizeti ki a veszteségesen működő Üdülőközpont, nem kaptak tájékoztatást.



– Nem a sikeres pályázattal van a gond, ezt természetesen támogatja az önkormányzat. A kft.-nek azonban be kell tartania a rá vonatkozó jogszabályokat. Ez már nem az első olyan eset volt, amikor szabálytalanul járt el az Üdülőközpont – magyarázta Rébeli-Szabó Tamás.



Az ügyben csütörtökön Móra József (MSZP) tartott sajtótájékoztatót. Elhangzott, a képviselő nem ért egyet a döntéssel, arra kéri a testületet, bírálja felül döntését, mivel véleménye szerint lassú fejlődés azért tapasztalható az Üdülőközpontban.



A testület döntése szerint közös megegyezéssel próbálták megszüntetni Márton Mária, az Üdülőközpont vezetőjének ügyvezetői megbízását. A csütörtökön megtartott egyeztetés eredménytelenül zárult, így a végső döntést a kft. tulajdonosi taggyűlésén fogják meghozni a visszahívással kapcsolatosan – egészítette ki a történéseket Rébeli-Szabó Tamás.



Az Üdülőközpont élére várhatóan pályáztatás után, január elsejétől kerülhet új vezető, addig Kocsis László, a Városellátó ügyvezetője gondoskodik a zavartalan működésről.