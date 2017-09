Lezárják az egyik sávot a szentesi Tisza-hídnál: a kerékpárútért demonstrálnak a forgalomlassítással

Hiába érint sok biciklist, évek óta nem történik semmi az ügyben. Archív fotó: Králik Emese

– Ahogy ígértük annak idején: forgalomlassítással fogunk demonstrálni azért, hogy megépüljön végre a Tisza-hídnál a kerékpárút – ezt a szentesi képviselő-testületi ülésen mondta tegnap Szabó Zoltán Ferenc (Jobbik). A balesetveszélyes helyszínről többször írtunk. Legutóbb akkor, amikor nyáron azt mondta a képviselő, hogy ha másként nem megy, félpályás útlezárással próbálják sürgetni az ügyet (2017. július 7.: Ígéret van, kerékpárút nincs a Tisza-hídnál). – A minisztériumból és az egyéb hivatalos szervektől nem kaptunk semmilyen biztatást, így pár héten belül lezárjuk az utat a hídnál. Hangsúlyozom: nem valami ellen, hanem valamiért demonstrálunk, ebben kérjük majd az autósok türelmét.

– Az önkormányzat és a kamara között 2014-ig konstruktív volt a kapcsolat, akkor gyökeres változás következett be – fejtette ki Horváth István, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentes térségi elnöke. Azért kért szót, mert még a júliusi ülésen kemény, meglátása szerint alaptalan kritikát kaptak. Két hónapja többek között azt mondta Antal Balázs Tibor (Fidesz–KDNP), hogy a kamara rendszeresen véleményt mond a testületi anyagokról, ugyanakkor szerinte a kamara nem végzi el rendesen a munkáját, nem tudni, milyen a vállalkozókkal a kapcsolata. Horváth arra emlékeztetett: mindez a kritika a városi hetilapban is megjelent, de ugyanazon a felületen többszöri kérésére sem védhette meg a szervezetet, ezért az ülésen fejti ki a véleményét. Szerinte a képviselők valójában nem tudják, mivel foglalkozik a kamara, a jó szándékú javaslataikat rendszerint ellenségesen fogadják, szerinte nem rajtuk múlt, hogy a választás óta romlott a helyhatósággal való viszony.A Szentes Városi Szolgáltató Kft. élére a nyugdíjba vonuló Döbrőssy Iván helyére három pályázó közül Nagygyörgy Zsolt kapott bizalmat a testülettől, öt évig ő vezetheti a céget. Korábban lapunk A hét embere című rovatában mutattuk be őt. A bölcsőde vezetésére egy pályázó jelentkezett, a jelenlegi vezető, Szőllősi Ágnes, ő marad a helyén.