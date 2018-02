Lopott, körözték, elfogták - fotó

Több hatóság elfogatóparancsa alapján körözött 19 éves fiatalt fogtak el a szentesi rendőrök. A gyanúsított három ingatlanból is lopni akart a városban, de csak egyszer járt sikerrel - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság.a feltételezett elkövető január 11-én egy szentesi garázsban álló gépkocsiból készpénzt tulajdonított el, majd egy nappal később, egy másik ingatlan udvarából is lopni akart, de a tulajdonos megzavarta és távozott a helyszínről. A férfi egy harmadik házba is megpróbált bemászni, azonban annak ablaka zárva volt, ezért nem járt sikerrel.A nyomozók rövid időn belül megállapították, hogy a bűncselekmények elkövetésével egy 19 éves fiatal gyanúsítható. Vele szemben elfogatóparancsot bocsátottak ki. Őt a rendőrök február 16-án elfogták, kihallgatása során beismerő vallomást tett. A feltételezett elkövetővel szemben lopás megalapozott gyanújával indult eljárás a Szentesi Rendőrkapitányságon.A csongrádi nyomozók is több vagyon elleni bűncselekmény miatt körözték a férfit, aki korábban kivonta magát a javítóintézeti nevelés hatálya alól. A rendőrök visszaszállították az intézetbe.