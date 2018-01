Magyarcsanád csak egy dolog miatt járt rosszul 2017-tel

– Az elmúlt fél évszázad legsikeresebb éve volt Magyarcsanád számára 2017 – vont mérleget a község polgármestere, Farkas János. Hogy miért? – A legfontosabb, hogy a falu közössége egy megújult, kibővített művelődési házzal gyarapodott, ami 180 milliós beruházás volt. Bár a hivatalos átadásra még várni kell, elkészült az új egészségcentrum is, amelyben nemcsak a védőnők és a háziorvosok kapnak helyet, de a gyógyszertár is. Ez már működik. Patika korábban egyáltalán nem volt a faluban – sorolja Magyarcsanád első embere. Hozzáteszi, ugyancsak sokan örültek az új, lelátóval is ellátott focipályának. Az új évtől további fejlesztéseket, beruházásokat várnak, több pályázatuk áll elbírálás alatt.A fejlődés persze nem csak a beruházásokon mérhető le. – Gyarapodott az önkormányzat vagyona: ingatlanokat, földeket kaptunk, illetve vásároltunk – sorolja, de ha lehet, még fontosabbnak tartja, hogy egyre több embernek van rendes állása a faluban. – A mostani évet 85 közfoglalkoztatottal kezdtük, 2018-ban ilyen formában már csak 45 ember dolgozik nálunk. Azért, mert sokaknak tudtunk segíteni abban, hogy elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon. – Van egy nonprofit cége az önkormányzatnak, az is foglalkoztat összesen 70 embert különböző munkákra, tisztes fizetésért – mondja büszkén Farkas.A sok örömhír mellé azért egy rossz is jutott Magyarcsanádnak 2017-re. – Nagyon rosszul érintett mindenkit, főleg a nyugdíjasokat, hogy a takarékszövetkezet minden tiltakozásunk ellenére bezárta az itteni fiókot. És még egy bankjegykiadót sem kaptunk helyette. Szerintem nem normális dolog, hogy vagy a postán, pluszpénzért kell felvenni a nyugdíjat, fizetést, vagy át kell érte menni Apátfalvára – jegyezte meg a község első embere.