Már mérik az áramlást Szentesnél a Tiszán

Szentesen évek óra terítéken van a téma. Korábban létezett egy betonépítmény – köznapi nevén sarkantyú – a folyóparti pihenőhely közelében. Ez megakadályozta azt, hogy a folyó elhordja a homokot a partról, amely egyébként is nagyon meredek, sok munkával jár, mire a szezonra használhatóvá válik. A soros testületi ülésen ismét felvetődött: hogy áll már az ügy, hiszen lassan itt a következő szezon.



A szomszédos Csongrád hasonló cipőben járt, ott végére jártak az ügynek, azóta nem fogy a Körös-torok homokja. Ugyanerre hivatkoztak két éve, már akkor – szintén egy testületi ülésen – azt javasolták: csinálja Szentes is ugyanígy (2015. június 2.: Megmérik a Tisza áramlását).



A vízügyi igazgatóságtól lapunk most azt tudta meg: kísérleteket, modellvizsgálatokat kell végezni, de ezenkívül még sok mindent figyelembe fognak venni szakmai szempontok alapján. Ha ezzel mind elkészülnek, akkor tudják megmondani, hogy pontosan milyen sarkantyút lehet Szentes közelébe építeni.