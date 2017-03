Másfél milliót bukott a tízéves befektetéssel Szegvár egykori polgármestere

Az idős, könnyebben befolyásolható embereket bármire rá tudják beszélni – mérgelődött Nóbik István. Fotó: Králik Emese

– Elhatároztam, hogy nyugdíj-kiegészítési lehetőséget keresek, biztonságban akartam tudni az idős éveimet – emlékezett vissza a szegvári Nóbik István . A település egykori polgármestere nagyon megjárta egy jónak tűnő befektetéssel. Azt mondta: azért meséli el, más nehogy ugyanígy járjon.– Egy biztosítónál tőzsdei befektetést választottam. Jogban, gazdasági ügyekben is járatos vagyok, nem gondoltam, hogy valami baj lesz. Több mint 4 millió forintot fektettem be tíz év alatt. Személyesen nekem is be kellett avatkoznom. Ha ezt nem teszem, most nullán állok. Tőzsdére vitték a pénzt, de az alig hozott, orosz részvényeket választottam a korábbi helyett, annak rendben volt a kamata. Kockázati díjat is levontak, pedig szerintem a kockázat az enyém volt, hiszen én adtam oda a pénzemet. Pluszköltséget, kezelési költséget, mindenféle összeget levontak. A hozammal együtt a befektetett összegnek olyan 6 millióra kellett volna rúgnia, ezzel szemben a futamidő végén 2,7 milliót kaptam – panaszolta.

Nóbik István megkereste a biztosítók egyeztetőbizottságát, ahol többféle lehetőséget vázoltak fel előtte. Például azt, hogy bécsi bíróságra kellene vinni az ügyet. Egy Brüsszelben tanuló fiatal jogász viszont azt tanácsolta: mivel szerinte ez jogalap nélküli gazdagodás, hiszen a pénzintézet a hozamot, a költségeket, a kockázati díjat is levonta, az egykori polgármester mindenképpen terelje jogi útra a történetet.Egyelőre az egyeztetőbizottsággal próbál dűlőre jutni, de ha ott nem ér el sikert, továbblép. Azt, hogy a tőzsdének kockázata van, az elején is tudta, mutatott rá a nyugdíjas férfi, de szerinte nem is a tőzsdével volt gond, hanem a pénzintézettel. – Lehet, hogy ki fognak nevetni azért, hogy tanult emberként így jártam, de nem bánom. Okuljon mindenki az esetből. Befektetésként manapság szinte mindenkinek ehhez hasonlót ajánlanak. Ha engem mellékvágányra vezettek, ugyan mit ért ezekből a papírokból egy olyan ember, akinek mindez semmit nem mond? – kérdezte.