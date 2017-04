Máshová igazol a hulladékszállító

– Hosszú ideje zajlik a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása, most abba a fázisba érkeztünk, hogy lépni kellett valamerre – foglalta össze a helyi városellátó igazgatója, Varga Sándor. – Igaz, nem önszántunkból, de Szentes kilép a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerből (DAREH).



A hulladékszállítás országszerte, így Csongrád megyében is tapasztalható gondjairól lapunk többször beszámolt. A soros szentesi ülésen azt jelentették be, hogy országos jogszabályok rajzolják át a körzetek határait, így a város, Szegvár és Nagytőke áprilistól átkerül a homokhátsági rendszerbe, a szemetet szállító szentesi városellátó alvállalkozója lesz a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft-nek. – Ritkán hallanak ilyet tőlem, a kormánypárti képviselők most büszkék is lehetnek: általában nem értek egyet a kormány központosítási ötleteivel, de ezzel most igen – jelentette ki Szirbik Imre polgármester. – Ha ugyanis marad az eredeti „térkép", Békéscsabára kellene szállítani a szemetet Szentesről.



Tény, hogy a lakosok a változásból semmit nem fognak érezni, azonban hosszú távon nekik sem mindegy, hogy a helyi cég, amely hetente gyűjti az ingatlanok elől a hulladékot, biztonságosan működik-e. Most úgy látják, ha nem is nyereséggel, de legalább nem veszteséggel tudnak majd dolgozni. Varga Sándor óvatosan fogalmaz: lakva ismerik meg egymást, egy hónap múlva már többet tud mondani.



Arról, hogy a városellátónak hónapok óta tartozik az iparágat felügyelő országos cég, nemrég írtunk (2017. március 13.: Bajban vannak a szemetescégek). A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. már közel 100 millióval tartozik, a mai napig nem fizetett, hangzott el az ülésen. Állítólag a környéken már csak Szentessel nem számoltak el, legutóbb is egy minimális hiánypótlást kértek a szentesi városellátótól, „nyilvánvalóan időhúzási szándékkal", fogalmazott Varga Sándor. A holdingot a napokban kérdeztük az üggyel kapcsolatban, akkor azt válaszolták: a feldolgozás folyamatos, a megfelelő ütemterv szerint halad.