Megajándékozták a szentesi véradókat

Véradásra buzdít a csongrádi önkormányzat



– 2016-ban 6037, ezen belül 356 új véradó jelentkezett, amely több, mint egy évvel korábban – mondta a szentesi Vöröskereszt képviseletében – 2016-ban 6037, ezen belül 356 új véradó jelentkezett, amely több, mint egy évvel korábban – mondta a szentesi Vöröskereszt képviseletében Agócs Lászlóné . Csongrádon is igyekeznek feléleszteni a helyiekben a hajlandóságot. A város honlapján tették közzé, hogy azok az önkormányzati vagy önkormányzati cégnél dolgozó munkatársak, akik részt vesznek a véradáson, egy fizetett szabadnapot kapnak.

– Megragadott az eszméje, most meg már szeretném eléri a 150. alkalmat – mondta a mindszenti Samu Imre . Tegnap a szentesi véradóállomáson találkoztunk vele, akkor volt a 121. véradása. Először a katonaság alatt tartotta oda a karját. Évente 4-5 alkalommal adhat valaki vért, ő ha teheti, él a lehetőséggel.A nagymágocsi Kátai-Tóth Mihálynak ez volt a 34. véradása, először a munkatársak kedvéért vágott bele, ma már azt mondja: testileg és lelkileg is jobban érzi magát utána. – Kaptam már üdvözlőlapot olyan gyógyult betegtől, aki a vérnek köszönhetően lett túl egy-egy nehéz helyzeten – árulta el.Ez a tizedik év, hogy Szentesen fürdőjeggyel és élelmiszerkuponnal köszönik meg a véradók önzetlenségét. Ezeket szimbolikusan tegnap adták át egy ünnepségen. A véradó állomás, az önkormányzat, az üdülőközpont és a Hungerit Zrt. együttműködése példa nélküli, hangsúlyozta Molnár Gyula , a térségi Vöröskereszt elnöke. Szirbik Imre , Szentes polgármestere természetesnek nevezte, hogy a közösség támogassa azokat, akik más emberekért hoznak áldozatot. Az élelmiszeripari cég gazdasági igazgatója, Korda János kiemelte: társaságuknál generációváltás történt, az irányítást ettől az évtől az ifjabb Magyar József vette át, aki édesapjához hasonlóan támogatja a véradókat. A strand igazgatója, Márton Mária azt mondta, szeretnék megoldani, hogy a létesítményük nagyobb rendezvényein is lehessen vért adni.