Megnézték a Google Mapsen és kiderült: nem a bontáskor rongálták meg az utat

Még nem lehet tudni, mikor költöznek ide vissza a gyerekek. Fotó: Králik Emese

Az út kisebb-nagyobb sérülései korábban keletkeztek, a padka melletti zöld sávokban lévő egyenetlenségeket pedig kijavították a szentesi gyermekotthon környékén – így nyilatkozott a szentesi képviselők érdeklődésére az intézményt fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.Többször írtunk arról, hogy szentesi gyerekotthon 2016-ban épületrészét elbontották, ott sportpálya lesz. A törmeléket szállító járművek a helyiek szerint megrongálták a környék utcáit. Az önkormányzat, a kivitelező és a fenntartó képviselői közösen járták be a környéket, erről jegyzőkönyv készült. Megnézték az interneten: a repedések már egy 2011-es Google Maps utcaképen is megvoltak.A megmaradt épületrész felújításához később látnak hozzá. Jelenlegi állapotában még nem alkalmas gyerekek fogadására, csak ha majd a menet közben felmerült károkat is kijavították.