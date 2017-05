Megszűnnek a pocsolyák a szentesi Deák-iskolánál

Az intézménynél csak a bejárat előtt alakítottak ki néhány jármű számára aszfaltozott helyet, máshol nincs parkoló, a szülők és a pedagógusok az út szélén állnak meg az autóikkal. Ezeken a részeken nagy esők után sokszor áll a víz.



A városatya kérésére június elejéig strapabíró anyagot hordanak a padkára. Azt az ötletét viszont, hogy a Deák Ferenc utcai térfigyelő kamerát helyezzék át az iskola elé, elutasította a városháza műszaki irodája.



A kamera képeit a rendőrség is megnézte, most is jól látszik az iskola bejárata, az eszköz az iroda és az egyenruhások szerint is jó helyen van.